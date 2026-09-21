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Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная

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Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702220
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х29
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная

Стильная, мощная и многофункциональная микроволновая печь станет незаменимым помощником на кухне для каждой хозяйки или в офисе. Данная модель выполнена в гармоничном дизайне классической формы. Корпус прибора изготовлен из металла, передняя панель и дверца — из пластика. На верхней части и по бокам предусмотрена перфорация для вывода горячего воздуха, образующегося во время нагрева, что стоит учитывать в момент установки прибора. Открытие дверцы осуществляется с помощью кнопки, что позволяет задействовать всего один палец что актуально, если вы уже держите в руках блюдо, подготовленное для установки в микроволновую печь. Для удобства эксплуатации в верхнем правом углу предусмотрен небольшой информационный дисплей, с помощью которого можно задать все необходимые настройки, а также контролировать оставшееся время для приготовления или разогрева еды. Внутреннее пространство печи покрыто эмалью, что не только упрощает уход за изделием, но и значительно продлевает срок службы прибора. Небольшие габариты позволяют устанавливать печь в любом удобном месте на кухне. Для подключения потребуется только обычная домашняя электросеть 220 В переменного тока.



Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW3120 20л. 700Вт серебристый/черная




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная, мощная и многофункциональная микроволновая печь станет незаменимым помощником на кухне для каждой хозяйки или в офисе. Данная модель выполнена в гармоничном дизайне классической формы. Корпус прибора изготовлен из металла, передняя панель и дверца — из пластика. На верхней части и по бокам предусмотрена перфорация для вывода горячего воздуха, образующегося во время нагрева, что стоит учитывать в момент установки прибора. Открытие дверцы осуществляется с помощью кнопки, что позволяет задействовать всего один палец что актуально, если вы уже держите в руках блюдо, подготовленное для установки в микроволновую печь. Для удобства эксплуатации в верхнем правом углу предусмотрен небольшой информационный дисплей, с помощью которого можно задать все необходимые настройки, а также контролировать оставшееся время для приготовления или разогрева еды. Внутреннее пространство печи покрыто эмалью, что не только упрощает уход за изделием, но и значительно продлевает срок службы прибора. Небольшие габариты позволяют устанавливать печь в любом удобном месте на кухне. Для подключения потребуется только обычная домашняя электросеть 220 В переменного тока.


Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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