Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 23л, 900 Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 23л, 900 Вт, черная
Микроволновая печь BRASSON MW2390D-6BL – идеальное решение для любой кухни. Эта микроволновка черная, объемом 23 литра и мощностью 900 Вт, сочетает в себе компактность и вместительность, что особенно важно для тех, кто ищет мини технику для кухни дома и в офисе. Сенсорное управление с ярким дисплеем делает использование печи простым и удобным, а 6 авто программ помогут быстро и качественно приготовить или разогреть любые блюда. Благодаря диаметру внутренней тарелки 270 мм, микроволновка справится даже с крупными блюдами, а функция защиты от детей обеспечит безопасность в доме. Эта микроволновая печь – отличный выбор для тех, кто ценит надежную и современную технику для кухни в компактном формате.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 900 Вт
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