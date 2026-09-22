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Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 23л, 900 Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 23л, 900 Вт, черная

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Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 1
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 2
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 3
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 4
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 5
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 6
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 7
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 8
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 9
Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 1
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 2
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 3
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 4
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 5
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 6
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 7
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 8
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 9
  • Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 900Вт,23л, черная - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719451
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Характеристики

Бренд
BRASSON
Тип
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х52х43
Вес, кг.
13.1

Описание товара Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 23л, 900 Вт, черная

Микроволновая печь BRASSON MW2390D-6BL – идеальное решение для любой кухни. Эта микроволновка черная, объемом 23 литра и мощностью 900 Вт, сочетает в себе компактность и вместительность, что особенно важно для тех, кто ищет мини технику для кухни дома и в офисе. Сенсорное управление с ярким дисплеем делает использование печи простым и удобным, а 6 авто программ помогут быстро и качественно приготовить или разогреть любые блюда. Благодаря диаметру внутренней тарелки 270 мм, микроволновка справится даже с крупными блюдами, а функция защиты от детей обеспечит безопасность в доме. Эта микроволновая печь – отличный выбор для тех, кто ценит надежную и современную технику для кухни в компактном формате.



Теги товара: 23 л, черные, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Brasson MW2390D-6BL 23л, 900 Вт, черная




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Характеристики
Бренд
BRASSON
Тип
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь BRASSON MW2390D-6BL – идеальное решение для любой кухни. Эта микроволновка черная, объемом 23 литра и мощностью 900 Вт, сочетает в себе компактность и вместительность, что особенно важно для тех, кто ищет мини технику для кухни дома и в офисе. Сенсорное управление с ярким дисплеем делает использование печи простым и удобным, а 6 авто программ помогут быстро и качественно приготовить или разогреть любые блюда. Благодаря диаметру внутренней тарелки 270 мм, микроволновка справится даже с крупными блюдами, а функция защиты от детей обеспечит безопасность в доме. Эта микроволновая печь – отличный выбор для тех, кто ценит надежную и современную технику для кухни в компактном формате.


Теги товара: 23 л, черные, для офиса
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Отзывы


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