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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 13
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 14
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 15
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 16
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 17
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 18
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 19
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 20
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 13
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 14
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 15
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 16
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 17
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 18
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 19
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 20
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733217
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.3x28.1x42.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х34
Вес, кг.
34

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый

Vitek VT-MW1825 это микроволновая печь с грилем, рассчитанная на объем 25 л и мощность микроволн 900 Вт. Белый корпус с хромированными элементами и полноразмерной стеклянной дверцей выглядит современно и легко сочетается с техникой в светлом интерьере. Внутренняя подсветка позволяет контролировать процесс готовки, а стол диаметром 270 мм распределяет микроволны равномерно по всей площади посуды. Модель оснащена электронным управлением. Быстрый старт запускает печь одним нажатием, кнопка "+30 сек" увеличивает время, пауза дает возможность проверить степень готовности. Доступно 14 уровней мощности, что позволяет подобрать режим под разные продукты. Таймер рассчитан на 95 мин, поддерживаются отложенный старт и многоэтапное приготовление с сохранением параметров. Для экономии энергии предусмотрен эко режим, а блокировка от детей защищает панель управления. Функциональность дополняют автоматические алгоритмы. Автоматическая разморозка работает по весу и времени, ускоренная разморозка и экспресс разогрев экономят время, автоматический разогрев подбирает оптимальные параметры. Гриль мощностью 1000 Вт позволяет подрумянить блюда, а решетка в комплекте обеспечивает правильную циркуляцию тепла. Для удобства пользователя предусмотрено 9 программ: молоко или кофе, рис, спагетти, картофель, авто подогрев, рыба, курица, говядина или баранина, мясо на шпажках. Камера покрыта эмалью легкой очистки, поверхность устойчива к запахам и следам жира, легко поддерживать порядок. Размеры печи 483x425x281 мм позволяют легко разместить ее на столешнице или встроить в подходящую нишу. Конструкция весом 14 кг выполнена из прочных материалов и обеспечивает надежное положение во время эксплуатации. Vitek VT-MW1825 сочетает вместительную камеру, расширенные режимы и гриль, обеспечивая удобство и стабильный результат в повседневной готовке. Основные характеристики Объем: 25 л Мощность микроволн: 900 Вт Тип управления: электронное Диаметр поворотного стола: 270 мм Внутреннее освещение

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1825 25л. 900Вт белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.3x28.1x42.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
Vitek VT-MW1825 это микроволновая печь с грилем, рассчитанная на объем 25 л и мощность микроволн 900 Вт. Белый корпус с хромированными элементами и полноразмерной стеклянной дверцей выглядит современно и легко сочетается с техникой в светлом интерьере. Внутренняя подсветка позволяет контролировать процесс готовки, а стол диаметром 270 мм распределяет микроволны равномерно по всей площади посуды. Модель оснащена электронным управлением. Быстрый старт запускает печь одним нажатием, кнопка "+30 сек" увеличивает время, пауза дает возможность проверить степень готовности. Доступно 14 уровней мощности, что позволяет подобрать режим под разные продукты. Таймер рассчитан на 95 мин, поддерживаются отложенный старт и многоэтапное приготовление с сохранением параметров. Для экономии энергии предусмотрен эко режим, а блокировка от детей защищает панель управления. Функциональность дополняют автоматические алгоритмы. Автоматическая разморозка работает по весу и времени, ускоренная разморозка и экспресс разогрев экономят время, автоматический разогрев подбирает оптимальные параметры. Гриль мощностью 1000 Вт позволяет подрумянить блюда, а решетка в комплекте обеспечивает правильную циркуляцию тепла. Для удобства пользователя предусмотрено 9 программ: молоко или кофе, рис, спагетти, картофель, авто подогрев, рыба, курица, говядина или баранина, мясо на шпажках. Камера покрыта эмалью легкой очистки, поверхность устойчива к запахам и следам жира, легко поддерживать порядок. Размеры печи 483x425x281 мм позволяют легко разместить ее на столешнице или встроить в подходящую нишу. Конструкция весом 14 кг выполнена из прочных материалов и обеспечивает надежное положение во время эксплуатации. Vitek VT-MW1825 сочетает вместительную камеру, расширенные режимы и гриль, обеспечивая удобство и стабильный результат в повседневной готовке. Основные характеристики Объем: 25 л Мощность микроволн: 900 Вт Тип управления: электронное Диаметр поворотного стола: 270 мм Внутреннее освещение
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Доставка
Отзывы


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