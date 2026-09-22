Микроволновая печь Brasson MW2070D-8BL,20л, 700 Вт, черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Brasson MW2070D-8BL,20л, 700 Вт, черная
Микроволновая печь BRASSON MW2070D-8BL – идеальное сочетание надежности и стиля. Компактная и мощная печь точно порадует вас разнообразным функционалом и простым управлением. Микроволновая печь BRASSON имеет мощность 700 Вт и объем 20 литров. Русифицированная и интуитивно понятная панель управления поможет максимально легко использовать прибор. Для работы печи можно выбрать и мощность, и вес продуктов. При этом печь имеет 8 автоматических программ для приготовления ваших любимых блюд. Пицца, спагетти, картофель, рыба и другое – достаточно выбрать тип блюда и приблизительный вес. Размораживать можно, выбрав время в режиме быстрой разморозки или вес в режиме авто-разморозки. Оба варианта позволят аккуратно разморозить продукты, сохранив их неприготовленными. Все действия будут отображаться на дисплее, на котором можно легко настроить часы для вашего удобства. Также микроволновая печь имеет функцию отложенного старта и блок-защиту от детей.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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