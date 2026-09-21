Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная
Hyundai HYM-D3009 - универсальная и практичная микроволновая печь из нержавеющей стали. Устройство выделяется не только эффектным дизайном, но и повышенной долговечностью. Благодаря объему внутренней камеры в 23 л в микроволновке можно разогревать еду сразу на несколько человек. Широкий поворотный столик диаметром 27 см обеспечивает равномерный прогрев даже больших порций. Мощность печи составляет 800 Вт. Это позволяет всего за 1-2 минуты подогреть готовые блюда. Модель также поможет быстро разморозить продукты и приготовить несложные блюда типа омлета, картофеля в мундире или шоколадного кекса в чашке. Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 оснащена удобным и интуитивно понятным электронным управлением. С помощью шести кнопок можно настроить параметры мощности, задать нужное время, запустить таймер. Удобный поворотный переключатель поможет выбрать нужные автоматические программы с заранее установленными временем и температурой. Они помогут моментально запустить приготовление пиццы, попкорна, овощей, рыбы и других продуктов. На широком цифровом дисплее отображается не только время приготовления, но и подробная информация о приготовлении блюда. Дверца микроволновки открывается за ручку, что делает устройство надежным и простым в эксплуатации.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитМикроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS20R42D
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитМикроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
-
В наличииЦена 8 510 руб. 15 120 руб.2128 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 8 650 руб.2163 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитМикроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23K3515AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3009 23л. 800Вт черная