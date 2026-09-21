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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703943
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Размеры в упаковке, см
49х38х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром

Микроволновая печь HYUNDAI — это идеальный выбор для любой кухни благодаря своей функциональности и стильному дизайну. Оснащенная навесной дверцей и ручкой для удобного открывания, эта модель предлагает мощность микроволн в 700 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное разогревание или приготовление пищи. Электронное управление с интуитивно понятным дисплеем делает использование простым и приятным, позволяя легко выставлять нужные настройки и следить за процессом готовки. Объем камеры составляет 20 литров, что достаточно для большинства стандартных блюд и позволяет готовить как небольшие порции, так и большие блюда для всей семьи. Отдельностоящая конструкция обеспечивает гибкость в размещении микроволновки на кухне, а диаметр поворотного стола 24.5 см является оптимальным для комфортного размещения посуды различных габаритов. Микроволновая печь HYUNDAI сочетает в себе передовые технологии и продуманный дизайн, обеспечивая надежность и удобство в использовании.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3034 20л. 700Вт черная/хром




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Описание
Микроволновая печь HYUNDAI — это идеальный выбор для любой кухни благодаря своей функциональности и стильному дизайну. Оснащенная навесной дверцей и ручкой для удобного открывания, эта модель предлагает мощность микроволн в 700 Вт, что обеспечивает быстрое и равномерное разогревание или приготовление пищи. Электронное управление с интуитивно понятным дисплеем делает использование простым и приятным, позволяя легко выставлять нужные настройки и следить за процессом готовки. Объем камеры составляет 20 литров, что достаточно для большинства стандартных блюд и позволяет готовить как небольшие порции, так и большие блюда для всей семьи. Отдельностоящая конструкция обеспечивает гибкость в размещении микроволновки на кухне, а диаметр поворотного стола 24.5 см является оптимальным для комфортного размещения посуды различных габаритов. Микроволновая печь HYUNDAI сочетает в себе передовые технологии и продуманный дизайн, обеспечивая надежность и удобство в использовании.
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Доставка
Отзывы


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