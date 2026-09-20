Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром
Имеющая привлекательную стоимость микроволновая печь HYUNDAI HYM-M2063 обладает объемом 20 л. Максимальная мощность излучения микроволн составляет 700 Вт, рассматриваемый показатель можно регулировать. Здесь предусмотрено удобное и интуитивно понятное механическое управление. Дисплеем такая модель не оснащена. Для открывания дверцы предусмотрена удобная ручка. Внутреннее покрытие выполнено из эмали легкой очистки. Диаметр поворотного стола равен 255 мм. Производитель выполнил микроволновую печь HYUNDAI HYM-M2063 в оттенках черного и хрома. Благодаря этому модель приобрела элегантный и современный внешний вид, она с легкостью сможет вписаться в любой дизайн интерьера. Ее размеры равны 44.2?25.5?35.6 см, а вес — 10.2 кг. Продолжительность гарантийного срока достаточно большая: целых 24 месяца. Она окажется оптимальным вариантом и для дома, и для офиса, квартиры или столовой.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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