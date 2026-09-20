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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 499386
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром

Имеющая привлекательную стоимость микроволновая печь HYUNDAI HYM-M2063 обладает объемом 20 л. Максимальная мощность излучения микроволн составляет 700 Вт, рассматриваемый показатель можно регулировать. Здесь предусмотрено удобное и интуитивно понятное механическое управление. Дисплеем такая модель не оснащена. Для открывания дверцы предусмотрена удобная ручка. Внутреннее покрытие выполнено из эмали легкой очистки. Диаметр поворотного стола равен 255 мм. Производитель выполнил микроволновую печь HYUNDAI HYM-M2063 в оттенках черного и хрома. Благодаря этому модель приобрела элегантный и современный внешний вид, она с легкостью сможет вписаться в любой дизайн интерьера. Ее размеры равны 44.2?25.5?35.6 см, а вес — 10.2 кг. Продолжительность гарантийного срока достаточно большая: целых 24 месяца. Она окажется оптимальным вариантом и для дома, и для офиса, квартиры или столовой.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2063 черная/хром




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Имеющая привлекательную стоимость микроволновая печь HYUNDAI HYM-M2063 обладает объемом 20 л. Максимальная мощность излучения микроволн составляет 700 Вт, рассматриваемый показатель можно регулировать. Здесь предусмотрено удобное и интуитивно понятное механическое управление. Дисплеем такая модель не оснащена. Для открывания дверцы предусмотрена удобная ручка. Внутреннее покрытие выполнено из эмали легкой очистки. Диаметр поворотного стола равен 255 мм. Производитель выполнил микроволновую печь HYUNDAI HYM-M2063 в оттенках черного и хрома. Благодаря этому модель приобрела элегантный и современный внешний вид, она с легкостью сможет вписаться в любой дизайн интерьера. Ее размеры равны 44.2?25.5?35.6 см, а вес — 10.2 кг. Продолжительность гарантийного срока достаточно большая: целых 24 месяца. Она окажется оптимальным вариантом и для дома, и для офиса, квартиры или столовой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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