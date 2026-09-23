Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733212
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Характеристики
Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
45.2 см x 26.2 см x 36.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29
Описание товара Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный
Объем камеры микроволновой печи SUPRA 20SBG27 – 20 литров, диаметр поворотного стола – 24.5 см. Этого вполне достаточно, чтобы приготовить, например, средних размеров пиццу. Управляется устройство сенсорными кнопками. Для наглядности предусмотрен LED-дисплей.
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Бренд
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
900 Вт
Габариты
45.2 см x 26.2 см x 36.1 см
Страна производитель
Китай
Объем камеры микроволновой печи SUPRA 20SBG27 – 20 литров, диаметр поворотного стола – 24.5 см. Этого вполне достаточно, чтобы приготовить, например, средних размеров пиццу. Управляется устройство сенсорными кнопками. Для наглядности предусмотрен LED-дисплей.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Микроволновая Печь Supra 20SBG27 20л. 700Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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