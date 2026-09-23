Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1323 23л. 900Вт черный
Ищете функциональную микроволновую печь для повседневного использования? Vitek VT-MW1323 справляется с разогревом, разморозкой и простым приготовлением, при этом выглядит стильно и современно. Камера объемом 23 л подходит для стандартных тарелок и форм, а система равномерного распределения микроволн обеспечивает одинаковый прогрев без перегрева. Полноразмерная дверца из закаленного стекла и внутренняя подсветка дают полный обзор процесса, а черный корпус с хромированными акцентами и ручкой из нержавеющей стали подчеркивает аккуратный дизайн. Управление электронное и удобное. Быстрый старт запускает процесс одним касанием, кнопка "+30 сек" позволяет продлить время работы, пауза помогает проверить готовность. Предусмотрено 11 уровней мощности, что дает возможность подстроиться под разные продукты от напитков до плотных блюд. Таймер рассчитан на 95 мин, а функция отложенного старта и многоэтапное приготовление позволяют сочетать разморозку и нагрев в одном цикле. Модель оснащена автоматикой, которая экономит время. Автоматическая разморозка корректно работает по весу, автоматический разогрев выбирает оптимальные параметры, а технология плоского дна без поворотного диска увеличивает полезный объем камеры и делает работу тише. При необходимости можно остановить платформу, что удобно при использовании нестандартной посуды. Внутренняя эмаль легкой очистки устойчива к царапинам и запахам, ухаживать за камерой легко. В арсенале 8 встроенных программ: попкорн, молоко или кофе, рис, спагетти, печеный картофель, пицца, рыба и автоматический подогрев. Для безопасности предусмотрена блокировка от детей. Дисплей белого свечения с часами хорошо читается под любым углом. Размеры печи 49x39.2x28.7 см позволяют удобно разместить ее на столешнице или в нише, а масса 13.5 кг обеспечивает устойчивость. Vitek VT-MW1323 сочетает вместительную камеру, точные режимы и продуманный дизайн, оставаясь надежным помощником в повседневной готовке
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт, 1000 Вт
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