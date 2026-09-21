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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703985
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
звуковой сигнал
Страна производства
Республика Корея
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
таймер
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x36.0см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х40х27
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый

Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Внутреннее покрытие камеры
эмаль
Прочее
звуковой сигнал
Страна производства
Республика Корея
Тип
отдельностоящая
Функции и особенности
таймер
Объем
20
Расположение
отдельностоящая
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Развернуть
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
245 мм
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.6x24.3x36.0см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Hyundai HYM-M2052 20л. 700Вт черная/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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