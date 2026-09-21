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Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая

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Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 1
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 2
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 3
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 4
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 5
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 6
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 7
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 8
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 1
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 2
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 3
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 4
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 5
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 6
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 7
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 8
  • Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710569
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Характеристики

Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44x26.3x33.5см
Размеры в упаковке, см
49х38х30
Вес, кг.
10.75

Описание товара Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая

Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W объемом 20 л и мощностью 700 Вт — удобное и практичное решение для быстрого приготовления и разогрева пищи. Компактный белый корпус легко впишется в любой интерьер и сэкономит место на кухне Объем камеры подходит для средних порций, что удобно для семьи до 4 человек Мощность 700 Вт обеспечивает равномерный и быстрый разогрев продуктов Гарантия 12 месяцев подтверждает надежность и качество модели от бренда MIDEA и дарит вам уверенность в покупке Простое управление делает использование микроволновки комфортным в повседневной жизни

Отзывы о товаре Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W белая




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Характеристики
Бренд
Midea
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
кнопка
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44x26.3x33.5см
Описание
Микроволновая печь Midea EM720C2PR-W объемом 20 л и мощностью 700 Вт — удобное и практичное решение для быстрого приготовления и разогрева пищи. Компактный белый корпус легко впишется в любой интерьер и сэкономит место на кухне Объем камеры подходит для средних порций, что удобно для семьи до 4 человек Мощность 700 Вт обеспечивает равномерный и быстрый разогрев продуктов Гарантия 12 месяцев подтверждает надежность и качество модели от бренда MIDEA и дарит вам уверенность в покупке Простое управление делает использование микроволновки комфортным в повседневной жизни
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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