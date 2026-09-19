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Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л

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Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 1
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 2
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 3
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 4
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 5
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 6
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 7
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 8
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 9
Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 1
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 2
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 3
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 4
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 5
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 6
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 7
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 8
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 9
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 344178
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Размеры в упаковке, см
49х35х29
Вес, кг.
11.39

Описание товара Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л

Микроволновая печь в стильном белом корпусе обладает всеми необходимыми функциями, при этом не усложнена лишними и редко используемыми. Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW имеет мощность микроволн 700 Вт, что позволяет ей легко справляться с разморозкой или подогревом пищи за короткий промежуток времени. Устройство управляется посредством таймера на 30 минут и простого поворотного переключателя. В 20-литровой камере установлен поворотный стол из закаленного стекла диаметром 24.5 см. Мощность регулируется на 6 уровнях. Дверца прибора открывается с помощью ручки.

Отзывы о товаре Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW, 20 л




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Описание

Микроволновая печь в стильном белом корпусе обладает всеми необходимыми функциями, при этом не усложнена лишними и редко используемыми. Микроволновая печь SONNEN MW2070H-6MW имеет мощность микроволн 700 Вт, что позволяет ей легко справляться с разморозкой или подогревом пищи за короткий промежуток времени. Устройство управляется посредством таймера на 30 минут и простого поворотного переключателя. В 20-литровой камере установлен поворотный стол из закаленного стекла диаметром 24.5 см. Мощность регулируется на 6 уровнях. Дверца прибора открывается с помощью ручки.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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