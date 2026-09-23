Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 1
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 2
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 3
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 4
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 5
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 6
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 7
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 8
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 9
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 10
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 11
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 12
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 13
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 14
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 15
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 16
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 17
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 1
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 2
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 3
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 4
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 5
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 6
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 7
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 8
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 9
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 10
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 11
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 12
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 13
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 14
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 15
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 16
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 17
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733218
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
48.3x28.1x40 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х34
Вес, кг.
34

Описание товара Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный

Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный



Теги товара: 23 л, 900 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Габариты
48.3x28.1x40 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный


Теги товара: 23 л, 900 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Vitek VT-MW0823 23л. 900Вт серебристый/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...