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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703704
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь Hyundai HYM-D3030 мощностью 700 Вт подходит для использования дома, в офисе или за городом. Модель подходит для быстрого разогрева, размораживания и приготовления. Рабочая емкость рассчитана на 20 л, чего достаточно для размещения тарелок большого диаметра. Микроволновая печь Hyundai HYM-D3030 регулируется с помощью удобных кнопок с графическими обозначениями. Модель имеет 6 уровней мощности и автоматические программы приготовления. Стеклянный поддон вращается на специальном кольце, что обеспечивает равномерный разогрев продуктов. На дисплее отображается текущее время и есть таймер, что удобно для контроля оставшегося времени.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3039 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3030 мощностью 700 Вт подходит для использования дома, в офисе или за городом. Модель подходит для быстрого разогрева, размораживания и приготовления. Рабочая емкость рассчитана на 20 л, чего достаточно для размещения тарелок большого диаметра. Микроволновая печь Hyundai HYM-D3030 регулируется с помощью удобных кнопок с графическими обозначениями. Модель имеет 6 уровней мощности и автоматические программы приготовления. Стеклянный поддон вращается на специальном кольце, что обеспечивает равномерный разогрев продуктов. На дисплее отображается текущее время и есть таймер, что удобно для контроля оставшегося времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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