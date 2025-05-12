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Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая

10 Отзывы
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Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 1
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 2
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 3
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 4
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 5
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 6
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 7
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 8
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 9
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 10
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 11
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 12
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 13
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 14
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 15
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 16
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 17
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 18
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 19
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 20
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 21
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 22
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Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 24
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 25
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 26
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 27
Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 28
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 1
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 2
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 3
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 4
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 5
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 6
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 7
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 8
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 9
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 10
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 11
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 12
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 13
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 14
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 15
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 16
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 17
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 18
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 19
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 20
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 21
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 22
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 23
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 24
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 25
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 26
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 27
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 28
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 29
  • Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687469
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.2x28.2x38.1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х40х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая

Микроволновая печь Hyundai HYM-M2023 выполнена в белом корпусе размерами 53x33x40 см. Модель с интуитивным управлением равномерно и быстро разогревает пищу. Обладая мощностью 800 Вт, она поддерживает 5 уровней мощности. Для настройки таймера и регулировки уровня мощности справа от дверцы расположены поворотные механические переключатели. Дверца открывается налево при помощи ручки.



Теги товара: 23 л, 800 Вт, белые, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновка отличная. Дизайн великолепный
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохая микроволновка. Через 2 месяца эксплуатации нареканий нет. справляется со всеми заявленными функциями
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновка, хороший дизайн, отлично греет
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, и упаковано однозначно советую .
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая печка, купили взамен более дешёвой, у которой разбили дверцу. Стильно выглядит, удобные механические ручки, только разметка плохо видна, но это мелочь. В основном делаем в ней пиццу и пироги, получается отлично. Что-то объемное типа целой курицы не пробовал, скорее всего не потянет, а плоское нормально.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая микроволновка. Пользуется на работе. Минусов не нашли.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Рауль Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший строгий лаконичный дизайн. Работает уже месяц. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
бабушке все понравилось , стильно для простой кухни , выбирал сам, понравилось больше всего в сегменте цена качество
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Антонина М.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл заказ вовремя.все понравилось.внешний вид шикарный.надеюсь будет служить долго
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вместимость, подошла в интерьер. Пока всё функционирует хорошо.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
48.2x28.2x38.1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2023 выполнена в белом корпусе размерами 53x33x40 см. Модель с интуитивным управлением равномерно и быстро разогревает пищу. Обладая мощностью 800 Вт, она поддерживает 5 уровней мощности. Для настройки таймера и регулировки уровня мощности справа от дверцы расположены поворотные механические переключатели. Дверца открывается налево при помощи ручки.


Теги товара: 23 л, 800 Вт, белые, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Надежда Н.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновка отличная. Дизайн великолепный
Источник: Яндекс Маркет
24.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
неплохая микроволновка. Через 2 месяца эксплуатации нареканий нет. справляется со всеми заявленными функциями
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновка, хороший дизайн, отлично греет
Источник: Яндекс Маркет
15.03.2025
Анастасия

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично работает, и упаковано однозначно советую .
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая печка, купили взамен более дешёвой, у которой разбили дверцу. Стильно выглядит, удобные механические ручки, только разметка плохо видна, но это мелочь. В основном делаем в ней пиццу и пироги, получается отлично. Что-то объемное типа целой курицы не пробовал, скорее всего не потянет, а плоское нормально.
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая микроволновка. Пользуется на работе. Минусов не нашли.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Рауль Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший строгий лаконичный дизайн. Работает уже месяц. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
бабушке все понравилось , стильно для простой кухни , выбирал сам, понравилось больше всего в сегменте цена качество
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Антонина М.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл заказ вовремя.все понравилось.внешний вид шикарный.надеюсь будет служить долго
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вместимость, подошла в интерьер. Пока всё функционирует хорошо.


Микроволновая печь соло HYUNDAI HYM-M2023 белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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