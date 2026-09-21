Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3040 23л. 800Вт черная
Микроволновые печи HYUNDAI представляют собой идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти современные устройства предназначены для удобства и быстроты приготовления разнообразных блюд. Рассмотрим ключевые характеристики данного прибора. Микроволновая печь имеет навесную дверцу, которая открывается с помощью удобной ручки. Это обеспечивает легкий доступ к внутреннему пространству с объемом в 23 литра, что делает её достаточно вместительной для приготовления различных блюд. С точки зрения производительности, модель оснащена мощностью микроволн в 800 Вт, что позволяет эффективно разогревать и готовить пищу. Печь поддерживает комбинированные режимы, где вы можете воспользоваться как микроволнами, так и грилем, обеспечивая более разнообразные варианты приготовления. Отдельно стоящее исполнение устройства позволяет разместить его в любом удобном месте на кухне без необходимости встраивания. Управление микроволновой печью осуществляется электронным способом, что обеспечивает точную настройку времени и режимов работы. Внутреннее покрытие выполнено из эмали, что значительно упрощает процесс очистки и ухода за устройством. Это покрытие устойчиво к повреждениям и обеспечивает долгое сохранение первоначального вида. Таким образом, микроволновые печи HYUNDAI совмещают в себе эффективность, удобство и современный дизайн, становясь отличным выбором для любой кухни.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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