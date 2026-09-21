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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703702
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.3x35.3см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х39х26
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная

Микроволновая печь оснащена удобным электронным управлением и полезным дополнительным функционалом. В дизайне данной модели важное место занимает тач-панель. Левая верхняя кнопка на ней отвечает за регулировку уровней мощности с максимумом до 700 Вт, далее идет клавиша, по нажатию которой можно установить время, ниже расположен «автоповар» с программами под разные блюда, после него — режим разморозки, а следующие четыре кнопки помогают быстро добавить к выставленному интервалу времени нужное значение (1 секунду, 10 секунд, 1 минуту или 10 минут). В самом низу находятся клавиши старта (и добавления 30 секунд), а также «стоп». Установить необходимые опции помогает яркий и информативный жидкокристаллический дисплей. Кнопки можно заблокировать от случайного детского нажатия — в приборе предусмотрена соответствующая функция. Когда цикл разогрева заканчивается, устройство производит громкий звук, свидетельствующий об этом. Объем внутреннего пространства СВЧ-печи составляет 20 л и позволяет разогревать даже большие порции блюд. Разобраться со всеми нюансами работы поможет инструкция, полностью переведенная на русский язык. Она является обязательной частью комплекта поставки.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3029 20л. 700Вт белая/черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Мощность гриля
нет
Габариты
44.6x24.3x35.3см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь оснащена удобным электронным управлением и полезным дополнительным функционалом. В дизайне данной модели важное место занимает тач-панель. Левая верхняя кнопка на ней отвечает за регулировку уровней мощности с максимумом до 700 Вт, далее идет клавиша, по нажатию которой можно установить время, ниже расположен «автоповар» с программами под разные блюда, после него — режим разморозки, а следующие четыре кнопки помогают быстро добавить к выставленному интервалу времени нужное значение (1 секунду, 10 секунд, 1 минуту или 10 минут). В самом низу находятся клавиши старта (и добавления 30 секунд), а также «стоп». Установить необходимые опции помогает яркий и информативный жидкокристаллический дисплей. Кнопки можно заблокировать от случайного детского нажатия — в приборе предусмотрена соответствующая функция. Когда цикл разогрева заканчивается, устройство производит громкий звук, свидетельствующий об этом. Объем внутреннего пространства СВЧ-печи составляет 20 л и позволяет разогревать даже большие порции блюд. Разобраться со всеми нюансами работы поможет инструкция, полностью переведенная на русский язык. Она является обязательной частью комплекта поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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