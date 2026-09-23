Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь SunWind SUN-MW051 20л. 700Вт белый
В микроволновой печи SunWind SUN-MW051 режим тепловой обработки можно тонко настроить под любое блюдо. Для установки параметров готовки в приборе предусмотрено два колеса. Верхний поворотный регулятор отвечает за мощность разогрева. Максимальная составляет 700 Вт, помимо неё, есть ещё четыре варианта, среди которых присутствует и отдельный - для размораживания. Благодаря поворотному столу с диаметром 255 мм пища прогревается равномерно со всех сторон. Нижний круговой переключатель отвечает за время и отдельной шкалой в нём указан вес для замороженной еды. Самое большое значение таймера – 35 минут, а второй опции – 1 кг. Внутрь SunWind SUN-MW051 помещается до 20 л объёма. Это значение соответствует большой порции, рассчитанной на семью из нескольких человек. Основная камера микроволновой печи покрыта эмалью простой очистки. Она позволяет без особых усилий удалить даже самое сложное загрязнение, которое может образоваться на стенках в процессе термической обработки.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
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