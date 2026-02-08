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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002

32 Отзывы
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 377695
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Размеры в упаковке, см
48х38х28
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002

Микроволновые печи HYUNDAI предлагают отличное сочетание удобства и стиля, идеально дополняя вашу кухню современными технологиями и элегантным дизайном. Эта модель оборудована навесной дверцей с ручкой для легкого и быстрого доступа к содержимому. С мощностью микроволн в 700 Вт вы сможете быстро разогревать и готовить разнообразные блюда. Благодаря объему в 20 литров, данная микроволновая печь подходит для повседневного использования и позволяет разместить посуду стандартных размеров. Встроенный дисплей обеспечивает удобство управления, а электронная панель управления упрощает выбор режима и времени приготовления. Отдельностоящая конструкция позволяет гибкость в размещении устройства на кухне, в то время как серебристый цвет корпуса придаст вашей кухне современный вид. Внутреннее покрытие из эмали облегчает чистку и уход за микроволновой печью, а диаметр поворотного стола в 25.5 см обеспечивает равномерное нагревание пищи. Сочетая функциональность и стиль, микроволновые печи HYUNDAI — это надежный выбор для быстрой и удобной кулинарии.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Женик

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновка, с простым управлением без всяких ненужных наворотов и функций. Греет хорошо и быстро. Никаких сторонних запахов.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая печь, но нужно было брать побольше,все познается в сравнении.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
На регуляторе, которым устанавливается время риски \"слепые\", могли бы точку жирненькую нарисовать.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар принес курьер на дом. Хорошо упакован. Печь компактная, удобная в пользование.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
Купила для работы, прошёл месяц. Всё исправно. Для одной тарелки или контейнера таких размеров достаточно. Меня всё устраивает. Если заканчиваю очень поздно, микроволновка моё спасение.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Что хотели, то и купили! Как написано, так и работает. Никаких чудес! Все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Крис М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень плохо греет, низ горячий, а верхняя сторона холодная( Плохо размораживает, плохая вообщем
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
микроволновка очень симпатичная и хорошая в эксплуатации,я доволен. спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ольга У.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся уже год, всё нравится, свои функции выполняет, спасибо, рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Тодосийчук М.

Достоинства:


Комментарий:
печь выше всех похвал уже использовали не однократно пироги шикарные ,курочек запекали, спасибо все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
у печки брутальный вид, однако время разогрева слишком большое. у родителей печь гораздо дешевле и проще, разогревает быстро
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Anastasia H.

Достоинства:


Комментарий:
Уже пол года пользуемся микроволновкой , всё отлично. Моется легко
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Анна

Достоинства:


Комментарий:
печь понравилась. впечатление от использования - надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновка очень понравилась.Доставили вовремя.Всё отлично работает.Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Шумная (в сравнении с LG, моей предыдущей микроволновкой) и камера маловата, хотя по габаритам идентична бывшей СВЧ. Кнопки тугие, а ножки не прорезинены, СВЧ по столу легко катается, нужно ставить на резиновый коврик для фиксации. Направляющий ролик под блюдо никак не закреплен, из-за этого при вращении потрескивает. Блюдо тоже легко сдвигается, особенно, если ставить глубокую тарелку с высокой крышкой для СВЧ (из-за маленькой камеры получается впритык), приходится вынимать тарелку и устанавливать блюдо на место. Если оставить как есть (со сдвинутым блюдом), то вращающийся ролик выезжает из под блюда.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся. Маленькая , лёгкая, от нажимания кнопок сдвигается а так нормально.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
прелесть! я в СВЧ не готовлю,а только разогреваю еду,поэтому меня эта малышка полностью устраивает.на фото тарелка обеденная 22,5 см, десертная 17,5 см, супница- салатник 13,5 см диаметр и высота 7 см. кружка 0.5 литра,высотой 14,5 см.управление простейшее, но у мужа возникают с ней проблемы, т.к. она не сенсорная,а кнопочная,а он ни как не перестроится.нарисовано- значит сенсор! место занимает мало,со своими функциями справляется на ура! пришла в фирменной коробке. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо,греет нормально.Упаковано было,как в магазине ,все аккуратно.Доставка очень быстрая.Пока все порадовало,спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
взял третий хундай в семью без мам пап и кредитов.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
При осмотре все в наличии,включается,симпатичная,пришла быстро.Купили в подарок,ждем отзывы.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Вадим М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая микроволновка, стильная, удобная, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая микроволновка, но не могу после выключения установить обратно часы, но это не самая важная функция, зато звук об окончании работы довольно тихий и не раздражающий
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
кнопки не много сложно нажимать, шумная, греет и размораживает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в заводской упаковке. работает отлично, покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала купила себе, потом и маме. Хорошая микроволновка. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально вписалась в интерьер, греет быстро, описание понятное,Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Виктор Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз эту модель. Хорошая микроволновка за свои деньги. Идеально подходит для простых задач. Используем в основном для разогрева. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Надежда Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в хорошем состоянии, аккуратно запаковано, только коробка пыльная.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Владислав Олегович

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, греет хорошо, нормик микроволновка
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
огромное спасибо за доставку, все очень понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Степа Г.

Достоинства:


Комментарий:
микроволновка пришла в целости и сохранности Функционал хороший спасибо продавцу,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Алиса Д.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! То, что надо Все нужные функции есть, выглядит отлично, работает тоже, цена в самый раз.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Описание
Микроволновые печи HYUNDAI предлагают отличное сочетание удобства и стиля, идеально дополняя вашу кухню современными технологиями и элегантным дизайном. Эта модель оборудована навесной дверцей с ручкой для легкого и быстрого доступа к содержимому. С мощностью микроволн в 700 Вт вы сможете быстро разогревать и готовить разнообразные блюда. Благодаря объему в 20 литров, данная микроволновая печь подходит для повседневного использования и позволяет разместить посуду стандартных размеров. Встроенный дисплей обеспечивает удобство управления, а электронная панель управления упрощает выбор режима и времени приготовления. Отдельностоящая конструкция позволяет гибкость в размещении устройства на кухне, в то время как серебристый цвет корпуса придаст вашей кухне современный вид. Внутреннее покрытие из эмали облегчает чистку и уход за микроволновой печью, а диаметр поворотного стола в 25.5 см обеспечивает равномерное нагревание пищи. Сочетая функциональность и стиль, микроволновые печи HYUNDAI — это надежный выбор для быстрой и удобной кулинарии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Женик

Достоинства:


Комментарий:
Отличная микроволновка, с простым управлением без всяких ненужных наворотов и функций. Греет хорошо и быстро. Никаких сторонних запахов.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая печь, но нужно было брать побольше,все познается в сравнении.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей Е.

Достоинства:


Комментарий:
На регуляторе, которым устанавливается время риски \"слепые\", могли бы точку жирненькую нарисовать.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товар принес курьер на дом. Хорошо упакован. Печь компактная, удобная в пользование.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Наталия А.

Достоинства:


Комментарий:
Купила для работы, прошёл месяц. Всё исправно. Для одной тарелки или контейнера таких размеров достаточно. Меня всё устраивает. Если заканчиваю очень поздно, микроволновка моё спасение.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ольга Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Что хотели, то и купили! Как написано, так и работает. Никаких чудес! Все отлично!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Крис М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень плохо греет, низ горячий, а верхняя сторона холодная( Плохо размораживает, плохая вообщем
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Николай З.

Достоинства:


Комментарий:
микроволновка очень симпатичная и хорошая в эксплуатации,я доволен. спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ольга У.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся уже год, всё нравится, свои функции выполняет, спасибо, рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Тодосийчук М.

Достоинства:


Комментарий:
печь выше всех похвал уже использовали не однократно пироги шикарные ,курочек запекали, спасибо все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Екатерина Е.

Достоинства:


Комментарий:
у печки брутальный вид, однако время разогрева слишком большое. у родителей печь гораздо дешевле и проще, разогревает быстро
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Anastasia H.

Достоинства:


Комментарий:
Уже пол года пользуемся микроволновкой , всё отлично. Моется легко
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Анна

Достоинства:


Комментарий:
печь понравилась. впечатление от использования - надёжная.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Татьяна М.

Достоинства:


Комментарий:
Микроволновка очень понравилась.Доставили вовремя.Всё отлично работает.Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Светлана

Достоинства:


Комментарий:
Шумная (в сравнении с LG, моей предыдущей микроволновкой) и камера маловата, хотя по габаритам идентична бывшей СВЧ. Кнопки тугие, а ножки не прорезинены, СВЧ по столу легко катается, нужно ставить на резиновый коврик для фиксации. Направляющий ролик под блюдо никак не закреплен, из-за этого при вращении потрескивает. Блюдо тоже легко сдвигается, особенно, если ставить глубокую тарелку с высокой крышкой для СВЧ (из-за маленькой камеры получается впритык), приходится вынимать тарелку и устанавливать блюдо на место. Если оставить как есть (со сдвинутым блюдом), то вращающийся ролик выезжает из под блюда.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуемся. Маленькая , лёгкая, от нажимания кнопок сдвигается а так нормально.
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Мария Г.

Достоинства:


Комментарий:
прелесть! я в СВЧ не готовлю,а только разогреваю еду,поэтому меня эта малышка полностью устраивает.на фото тарелка обеденная 22,5 см, десертная 17,5 см, супница- салатник 13,5 см диаметр и высота 7 см. кружка 0.5 литра,высотой 14,5 см.управление простейшее, но у мужа возникают с ней проблемы, т.к. она не сенсорная,а кнопочная,а он ни как не перестроится.нарисовано- значит сенсор! место занимает мало,со своими функциями справляется на ура! пришла в фирменной коробке. спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Татьяна Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо,греет нормально.Упаковано было,как в магазине ,все аккуратно.Доставка очень быстрая.Пока все порадовало,спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
взял третий хундай в семью без мам пап и кредитов.
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
При осмотре все в наличии,включается,симпатичная,пришла быстро.Купили в подарок,ждем отзывы.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
Вадим М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая микроволновка, стильная, удобная, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2025
Оксана К.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая микроволновка, но не могу после выключения установить обратно часы, но это не самая важная функция, зато звук об окончании работы довольно тихий и не раздражающий
Источник: Яндекс Маркет
13.12.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
кнопки не много сложно нажимать, шумная, греет и размораживает быстро.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Анастасия Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришла в заводской упаковке. работает отлично, покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2025
Светлана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала купила себе, потом и маме. Хорошая микроволновка. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2025
Марина Б.

Достоинства:


Комментарий:
Идеально вписалась в интерьер, греет быстро, описание понятное,Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Виктор Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз эту модель. Хорошая микроволновка за свои деньги. Идеально подходит для простых задач. Используем в основном для разогрева. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Надежда Р.

Достоинства:


Комментарий:
Всё пришло в хорошем состоянии, аккуратно запаковано, только коробка пыльная.
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Владислав Олегович

Достоинства:


Комментарий:
пришло все целое, греет хорошо, нормик микроволновка
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
огромное спасибо за доставку, все очень понравилось.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2025
Степа Г.

Достоинства:


Комментарий:
микроволновка пришла в целости и сохранности Функционал хороший спасибо продавцу,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2025
Алиса Д.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь! То, что надо Все нужные функции есть, выглядит отлично, работает тоже, цена в самый раз.


Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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