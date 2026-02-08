Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002
Микроволновые печи HYUNDAI предлагают отличное сочетание удобства и стиля, идеально дополняя вашу кухню современными технологиями и элегантным дизайном. Эта модель оборудована навесной дверцей с ручкой для легкого и быстрого доступа к содержимому. С мощностью микроволн в 700 Вт вы сможете быстро разогревать и готовить разнообразные блюда. Благодаря объему в 20 литров, данная микроволновая печь подходит для повседневного использования и позволяет разместить посуду стандартных размеров. Встроенный дисплей обеспечивает удобство управления, а электронная панель управления упрощает выбор режима и времени приготовления. Отдельностоящая конструкция позволяет гибкость в размещении устройства на кухне, в то время как серебристый цвет корпуса придаст вашей кухне современный вид. Внутреннее покрытие из эмали облегчает чистку и уход за микроволновой печью, а диаметр поворотного стола в 25.5 см обеспечивает равномерное нагревание пищи. Сочетая функциональность и стиль, микроволновые печи HYUNDAI — это надежный выбор для быстрой и удобной кулинарии.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микроволновка, с простым управлением без всяких ненужных наворотов и функций. Греет хорошо и быстро. Никаких сторонних запахов.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая печь, но нужно было брать побольше,все познается в сравнении.
Достоинства:
Комментарий:
На регуляторе, которым устанавливается время риски \"слепые\", могли бы точку жирненькую нарисовать.
Достоинства:
Комментарий:
Товар принес курьер на дом. Хорошо упакован. Печь компактная, удобная в пользование.
Достоинства:
Комментарий:
Купила для работы, прошёл месяц. Всё исправно. Для одной тарелки или контейнера таких размеров достаточно. Меня всё устраивает. Если заканчиваю очень поздно, микроволновка моё спасение.
Достоинства:
Комментарий:
Что хотели, то и купили! Как написано, так и работает. Никаких чудес! Все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Очень плохо греет, низ горячий, а верхняя сторона холодная( Плохо размораживает, плохая вообщем
Достоинства:
Комментарий:
микроволновка очень симпатичная и хорошая в эксплуатации,я доволен. спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся уже год, всё нравится, свои функции выполняет, спасибо, рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
печь выше всех похвал уже использовали не однократно пироги шикарные ,курочек запекали, спасибо все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
у печки брутальный вид, однако время разогрева слишком большое. у родителей печь гораздо дешевле и проще, разогревает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Уже пол года пользуемся микроволновкой , всё отлично. Моется легко
Достоинства:
Комментарий:
печь понравилась. впечатление от использования - надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновка очень понравилась.Доставили вовремя.Всё отлично работает.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Шумная (в сравнении с LG, моей предыдущей микроволновкой) и камера маловата, хотя по габаритам идентична бывшей СВЧ. Кнопки тугие, а ножки не прорезинены, СВЧ по столу легко катается, нужно ставить на резиновый коврик для фиксации. Направляющий ролик под блюдо никак не закреплен, из-за этого при вращении потрескивает. Блюдо тоже легко сдвигается, особенно, если ставить глубокую тарелку с высокой крышкой для СВЧ (из-за маленькой камеры получается впритык), приходится вынимать тарелку и устанавливать блюдо на место. Если оставить как есть (со сдвинутым блюдом), то вращающийся ролик выезжает из под блюда.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся. Маленькая , лёгкая, от нажимания кнопок сдвигается а так нормально.
Достоинства:
Комментарий:
прелесть! я в СВЧ не готовлю,а только разогреваю еду,поэтому меня эта малышка полностью устраивает.на фото тарелка обеденная 22,5 см, десертная 17,5 см, супница- салатник 13,5 см диаметр и высота 7 см. кружка 0.5 литра,высотой 14,5 см.управление простейшее, но у мужа возникают с ней проблемы, т.к. она не сенсорная,а кнопочная,а он ни как не перестроится.нарисовано- значит сенсор! место занимает мало,со своими функциями справляется на ура! пришла в фирменной коробке. спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо,греет нормально.Упаковано было,как в магазине ,все аккуратно.Доставка очень быстрая.Пока все порадовало,спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
взял третий хундай в семью без мам пап и кредитов.
Достоинства:
Комментарий:
При осмотре все в наличии,включается,симпатичная,пришла быстро.Купили в подарок,ждем отзывы.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая микроволновка, стильная, удобная, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая микроволновка, но не могу после выключения установить обратно часы, но это не самая важная функция, зато звук об окончании работы довольно тихий и не раздражающий
Достоинства:
Комментарий:
кнопки не много сложно нажимать, шумная, греет и размораживает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
пришла в заводской упаковке. работает отлично, покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала купила себе, потом и маме. Хорошая микроволновка. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Идеально вписалась в интерьер, греет быстро, описание понятное,Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз эту модель. Хорошая микроволновка за свои деньги. Идеально подходит для простых задач. Используем в основном для разогрева. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в хорошем состоянии, аккуратно запаковано, только коробка пыльная.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое, греет хорошо, нормик микроволновка
Достоинства:
Комментарий:
огромное спасибо за доставку, все очень понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
микроволновка пришла в целости и сохранности Функционал хороший спасибо продавцу,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! То, что надо Все нужные функции есть, выглядит отлично, работает тоже, цена в самый раз.
Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3002
Достоинства:
Комментарий:
Отличная микроволновка, с простым управлением без всяких ненужных наворотов и функций. Греет хорошо и быстро. Никаких сторонних запахов.
Достоинства:
Комментарий:
хорошая печь, но нужно было брать побольше,все познается в сравнении.
Достоинства:
Комментарий:
На регуляторе, которым устанавливается время риски \"слепые\", могли бы точку жирненькую нарисовать.
Достоинства:
Комментарий:
Товар принес курьер на дом. Хорошо упакован. Печь компактная, удобная в пользование.
Достоинства:
Комментарий:
Купила для работы, прошёл месяц. Всё исправно. Для одной тарелки или контейнера таких размеров достаточно. Меня всё устраивает. Если заканчиваю очень поздно, микроволновка моё спасение.
Достоинства:
Комментарий:
Что хотели, то и купили! Как написано, так и работает. Никаких чудес! Все отлично!
Достоинства:
Комментарий:
Очень плохо греет, низ горячий, а верхняя сторона холодная( Плохо размораживает, плохая вообщем
Достоинства:
Комментарий:
микроволновка очень симпатичная и хорошая в эксплуатации,я доволен. спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся уже год, всё нравится, свои функции выполняет, спасибо, рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
печь выше всех похвал уже использовали не однократно пироги шикарные ,курочек запекали, спасибо все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
у печки брутальный вид, однако время разогрева слишком большое. у родителей печь гораздо дешевле и проще, разогревает быстро
Достоинства:
Комментарий:
Уже пол года пользуемся микроволновкой , всё отлично. Моется легко
Достоинства:
Комментарий:
печь понравилась. впечатление от использования - надёжная.
Достоинства:
Комментарий:
Микроволновка очень понравилась.Доставили вовремя.Всё отлично работает.Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Шумная (в сравнении с LG, моей предыдущей микроволновкой) и камера маловата, хотя по габаритам идентична бывшей СВЧ. Кнопки тугие, а ножки не прорезинены, СВЧ по столу легко катается, нужно ставить на резиновый коврик для фиксации. Направляющий ролик под блюдо никак не закреплен, из-за этого при вращении потрескивает. Блюдо тоже легко сдвигается, особенно, если ставить глубокую тарелку с высокой крышкой для СВЧ (из-за маленькой камеры получается впритык), приходится вынимать тарелку и устанавливать блюдо на место. Если оставить как есть (со сдвинутым блюдом), то вращающийся ролик выезжает из под блюда.
Достоинства:
Комментарий:
Пользуемся. Маленькая , лёгкая, от нажимания кнопок сдвигается а так нормально.
Достоинства:
Комментарий:
прелесть! я в СВЧ не готовлю,а только разогреваю еду,поэтому меня эта малышка полностью устраивает.на фото тарелка обеденная 22,5 см, десертная 17,5 см, супница- салатник 13,5 см диаметр и высота 7 см. кружка 0.5 литра,высотой 14,5 см.управление простейшее, но у мужа возникают с ней проблемы, т.к. она не сенсорная,а кнопочная,а он ни как не перестроится.нарисовано- значит сенсор! место занимает мало,со своими функциями справляется на ура! пришла в фирменной коробке. спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо,греет нормально.Упаковано было,как в магазине ,все аккуратно.Доставка очень быстрая.Пока все порадовало,спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
взял третий хундай в семью без мам пап и кредитов.
Достоинства:
Комментарий:
При осмотре все в наличии,включается,симпатичная,пришла быстро.Купили в подарок,ждем отзывы.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая микроволновка, стильная, удобная, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Неплохая микроволновка, но не могу после выключения установить обратно часы, но это не самая важная функция, зато звук об окончании работы довольно тихий и не раздражающий
Достоинства:
Комментарий:
кнопки не много сложно нажимать, шумная, греет и размораживает быстро.
Достоинства:
Комментарий:
пришла в заводской упаковке. работает отлично, покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Сначала купила себе, потом и маме. Хорошая микроволновка. Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Идеально вписалась в интерьер, греет быстро, описание понятное,Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз эту модель. Хорошая микроволновка за свои деньги. Идеально подходит для простых задач. Используем в основном для разогрева. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё пришло в хорошем состоянии, аккуратно запаковано, только коробка пыльная.
Достоинства:
Комментарий:
пришло все целое, греет хорошо, нормик микроволновка
Достоинства:
Комментарий:
огромное спасибо за доставку, все очень понравилось.
Достоинства:
Комментарий:
микроволновка пришла в целости и сохранности Функционал хороший спасибо продавцу,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! То, что надо Все нужные функции есть, выглядит отлично, работает тоже, цена в самый раз.