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Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6M, 20л, 700 Вт, черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6M, 20л, 700 Вт, черная

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Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 1
Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 2
Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 3
Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 4
Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 5
Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 6
Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 7
Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 8
Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 1
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 2
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 3
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 4
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 5
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 6
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 7
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 8
  • Микроволновая печь SONNEN MW2070BL-6M, 20л, 700Вт, таймер, механическое управление, черная, 454984 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 720160
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
26.2 x 32 x 45.2 см.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х30
Вес, кг.
11.64

Описание товара Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6M, 20л, 700 Вт, черная

Стильная микроволновая печь SONNEN – ваш надежный помощник на каждый день! Микроволновая печь SONNEN выполнена в элегантном черном цвете. Обладает всеми необходимыми функциями. Она имеет объем 20 литров, что идеально подходит для приготовления вторых блюд, выпечки и разморозки продуктов. Мощность 700 Вт позволяет быстро и равномерно разогреть различные блюда. Простое механическое управление осуществляется с помощью поворотных переключателей. С их помощью вы можете переключить режим мощности или таймера. В микроволновой печи установлено 6 режимов мощности, благодаря которым вы с легкостью подберете самый подходящий для ваших любимых блюд. Дверца прибора открывается с помощью кнопки. Внутреннее покрытие из эмалированной стали легко очищается губкой с моющим средством или даже обычной влажной салфеткой. Подарите себе комфорт и удобство с микроволновой печью SONNEN! Забудьте о сложностях с приготовлением и разогревом – всё станет проще и быстрее с надежным помощником на вашей кухне.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Sonnen MW2070BL-6M, 20л, 700 Вт, черная




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
эмалированная сталь
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Развернуть
Габариты
26.2 x 32 x 45.2 см.
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная микроволновая печь SONNEN – ваш надежный помощник на каждый день! Микроволновая печь SONNEN выполнена в элегантном черном цвете. Обладает всеми необходимыми функциями. Она имеет объем 20 литров, что идеально подходит для приготовления вторых блюд, выпечки и разморозки продуктов. Мощность 700 Вт позволяет быстро и равномерно разогреть различные блюда. Простое механическое управление осуществляется с помощью поворотных переключателей. С их помощью вы можете переключить режим мощности или таймера. В микроволновой печи установлено 6 режимов мощности, благодаря которым вы с легкостью подберете самый подходящий для ваших любимых блюд. Дверца прибора открывается с помощью кнопки. Внутреннее покрытие из эмалированной стали легко очищается губкой с моющим средством или даже обычной влажной салфеткой. Подарите себе комфорт и удобство с микроволновой печью SONNEN! Забудьте о сложностях с приготовлением и разогревом – всё станет проще и быстрее с надежным помощником на вашей кухне.
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Отзывы


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