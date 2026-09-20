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Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, белая

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Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, таймер, механическое управление, белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542633
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Характеристики

Бренд
SONNEN
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
47х47х36
Вес, кг.
11.23

Описание товара Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, белая

Sonnen MW2070B-5MW – микроволновая печь с 20-литровой камерой. В ней вы быстро приготовите или разогреете еду, разморозите продукты и полуфабрикаты. Система управления механического типа обеспечивает полный контроль за настройками. Доступны пять уровней мощности и таймер, который устанавливается на срок до 35 минут. Дверца открывается нажатием на кнопку. Внутри предусмотрено освещение. Диаметр поворотного стола, сделанного из закалённого стекла, составляет 24,5 см.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, белая




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Характеристики
Бренд
SONNEN
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Sonnen MW2070B-5MW – микроволновая печь с 20-литровой камерой. В ней вы быстро приготовите или разогреете еду, разморозите продукты и полуфабрикаты. Система управления механического типа обеспечивает полный контроль за настройками. Доступны пять уровней мощности и таймер, который устанавливается на срок до 35 минут. Дверца открывается нажатием на кнопку. Внутри предусмотрено освещение. Диаметр поворотного стола, сделанного из закалённого стекла, составляет 24,5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Sonnen MW2070B-5MW, 20 л, 700 Вт, белая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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