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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черная

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Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 14
Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 14
  • Микроволновая Печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черный - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703692
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
50х37х29
Вес, кг.
10.7

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2095 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
Микроволновая печь обладает эргономичным дизайном, который будет отлично смотреться на любой кухне. Данная модель станет отличным помощником для приготовления ваших любимых блюд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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