Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 16
Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 16
  • Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702207
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.0 х 25.9 х 34.6 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х27
Вес, кг.
11.2

Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь обладает мощностью порядка 700 Ватт, которой достаточно для приготовления, подогрева, размораживания продуктов питания в сжатые сроки. Объем рабочего пространства составляет 20 л. Покрытие рабочей камеры, используемой для приготовления еды, сделано на основе эмали легкой очистки. Для управления микроволновой печью предусмотрены поворотные переключатели. Устройство имеет внутреннюю подсветку с возможностью регулировки температуры и установки таймера. Когда пища будет приготовлена или подогрета, печь выключается и срабатывает звуковой сигнал. У кухонной техники предусмотрен стеклянный поддон, есть роликовая подставка для удобства.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
44.0 х 25.9 х 34.6 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь обладает мощностью порядка 700 Ватт, которой достаточно для приготовления, подогрева, размораживания продуктов питания в сжатые сроки. Объем рабочего пространства составляет 20 л. Покрытие рабочей камеры, используемой для приготовления еды, сделано на основе эмали легкой очистки. Для управления микроволновой печью предусмотрены поворотные переключатели. Устройство имеет внутреннюю подсветку с возможностью регулировки температуры и установки таймера. Когда пища будет приготовлена или подогрета, печь выключается и срабатывает звуковой сигнал. У кухонной техники предусмотрен стеклянный поддон, есть роликовая подставка для удобства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Starwind SWM5420 20л. 700Вт черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...