Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая
Микроволновая печь - СВЧ Starwind SWM6520 20 л, белый идеально подойдёт для занятых дней, когда нужно быстро разогреть обед или приготовить лёгкий ужин. Эта свч печь справляется с задачей за считанные минуты благодаря мощности 700 Вт, которую легко регулировать под разные продукты. Внутренний объём в 20 литров позволяет поместить даже крупную порцию, а механическое управление с поворотным регулятором делает процесс интуитивным без лишних настроек. Микроволновая печь белая оснащена таймером на 35 минут, после чего раздаётся сигнал, чтобы ничего не подгорело. Функция автоматической разморозки помогает равномерно подогревать замороженные ингредиенты, сохраняя их текстуру и вкус. Два простых элемента управления таймер и колесо режимов обеспечивают надёжную работу без дисплея, а дверца открывается удобным выступом. Вес в 9,9 кг и компактные габариты упрощают установку на любой кухонной поверхности. Микроволновка Starwind SWM6520 подойдёт семьям или одиноким людям, кто ценит простоту в повседневном использовании для разогрева, разморозки или быстрого приготовления. Белый минималистичный дизайн гармонично впишется в интерьер, а материалы корпуса легко очищаются влажной тканью, не требуя специальных средств. Такая модель сочетает вместимость с лёгкостью ухода, делая рутину на кухне комфортной и эффективной.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 170 руб.1793 руб. в СплитМикроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая
-
В наличииЦена 7 260 руб.1815 руб. в СплитМикроволновая печь LG MS20R42D
-
В наличииЦена 7 660 руб.1915 руб. в СплитМикроволновая Печь LG MS2044V 20л. 700Вт серебристый
-
В наличииЦена 8 770 руб. 15 120 руб.2193 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 8 970 руб.2243 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23K3614AW 23л. 800Вт белая
-
В наличииЦена 10 400 руб.2600 руб. в СплитМикроволновая печь LG BLACK MH6032GAS
-
В наличииЦена 10 460 руб.2615 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23K3515AK 23л. 800Вт черная
-
В наличииЦена 10 630 руб.2658 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23DG4504ATBW, нержавеющая сталь
-
В наличииЦена 11 040 руб.2760 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23DG4524AGBW 23л. 800Вт черный
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AC/BW
-
В наличииЦена 11 490 руб.2873 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MS23T5018AG/BW 23л. 800Вт серый
-
В наличииЦена 11 810 руб.2953 руб. в СплитМикроволновая печь Samsung MG23T5018AE черная/белая
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SWM6520 20л. 700Вт белая