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Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый

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Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 1
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 2
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 3
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 4
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 5
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 6
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 7
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 8
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 1
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 2
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 3
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 4
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 5
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 6
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 7
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 8
  • Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719916
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Характеристики

Бренд
Galanz
Тип
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
45.7x27.1x38.1см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х33
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый

Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый

Отзывы о товаре Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый




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Характеристики
Бренд
Galanz
Тип
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
без поворотного стола
Управление
механическое
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
45.7x27.1x38.1см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Galanz MOS-2401FMW 20л. 800Вт белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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