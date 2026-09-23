Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый
Микроволновая печь VITEK — это удачное сочетание функциональности и современного дизайна, идеально подходящее для вашей кухни. С весом всего 10,6 кг и компактным объемом 20 литров, эта модель прекрасно впишется даже в небольшие пространства, при этом сохраняя все необходимые функции. Печь оснащена электронным управлением и удобным дисплеем, что облегчает настройку режимов и времени приготовления. Навесная дверца с надежной ручкой обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству, а белый цвет корпуса придаёт устройству элегантный внешний вид. Микроволновая печь обладает мощностью микроволн в 700 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать и готовить различные блюда. Диаметр поворотного стола составляет 24,5 см, что подходит для большинства стандартных тарелок и контейнеров. Внутреннее покрытие из эмали упрощает уход за прибором, позволяя легко очищать его после использования. Модель не имеет инверторной технологии и встроенного гриля, что делает её идеальной для тех, кто ищет простой и надежный вариант без лишних функций. Микроволновая печь VITEK станет отличным выбором для любой семьи, обеспечивая надёжность и простоту в использовании каждый день.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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