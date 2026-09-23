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Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый

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Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый - фото 1
Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый - фото 2
Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый - фото 3
Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый - фото 1
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый - фото 2
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый - фото 3
  • Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733216
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x34.5 см
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый

Микроволновая печь VITEK — это удачное сочетание функциональности и современного дизайна, идеально подходящее для вашей кухни. С весом всего 10,6 кг и компактным объемом 20 литров, эта модель прекрасно впишется даже в небольшие пространства, при этом сохраняя все необходимые функции. Печь оснащена электронным управлением и удобным дисплеем, что облегчает настройку режимов и времени приготовления. Навесная дверца с надежной ручкой обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству, а белый цвет корпуса придаёт устройству элегантный внешний вид. Микроволновая печь обладает мощностью микроволн в 700 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать и готовить различные блюда. Диаметр поворотного стола составляет 24,5 см, что подходит для большинства стандартных тарелок и контейнеров. Внутреннее покрытие из эмали упрощает уход за прибором, позволяя легко очищать его после использования. Модель не имеет инверторной технологии и встроенного гриля, что делает её идеальной для тех, кто ищет простой и надежный вариант без лишних функций. Микроволновая печь VITEK станет отличным выбором для любой семьи, обеспечивая надёжность и простоту в использовании каждый день.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Vitek VT-MW0320 20л. 700Вт белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x34.5 см
Описание
Микроволновая печь VITEK — это удачное сочетание функциональности и современного дизайна, идеально подходящее для вашей кухни. С весом всего 10,6 кг и компактным объемом 20 литров, эта модель прекрасно впишется даже в небольшие пространства, при этом сохраняя все необходимые функции. Печь оснащена электронным управлением и удобным дисплеем, что облегчает настройку режимов и времени приготовления. Навесная дверца с надежной ручкой обеспечивает удобный доступ к внутреннему пространству, а белый цвет корпуса придаёт устройству элегантный внешний вид. Микроволновая печь обладает мощностью микроволн в 700 Вт, что позволяет быстро и эффективно разогревать и готовить различные блюда. Диаметр поворотного стола составляет 24,5 см, что подходит для большинства стандартных тарелок и контейнеров. Внутреннее покрытие из эмали упрощает уход за прибором, позволяя легко очищать его после использования. Модель не имеет инверторной технологии и встроенного гриля, что делает её идеальной для тех, кто ищет простой и надежный вариант без лишних функций. Микроволновая печь VITEK станет отличным выбором для любой семьи, обеспечивая надёжность и простоту в использовании каждый день.
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Доставка
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