Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Starwind SWM5620 20л. 700Вт белая
Микроволновая печ отличается легкостью управления. На передней панели находятся две ручки механического типа, которыми можно установить время приготовления, мощность разогрева или интенсивность разморозки. Если этого функционала достаточно, зачем переплачивать. Этот вариант отлично подходит для дачи или офиса. В домашних условиях микроволновку чаще используют для разогрева пищи. СВЧ предназначена для: подогрева готовых блюд, при этом не требуется добавления масла; бережной разморозки продуктов; приготовления простейших блюд. Хорошо справляться со всеми этими функциями ей помогает 700 Вт мощности. Корпус выполнен в белом цвете, имеет глянцевое покрытие, за ним легко ухаживать. При внешней компактности устройства полезный размер составляет 20 литров. Этого объема вполне достаточно для небольшой семьи. Дверца оборудована ручкой, за которую можно мягко и без лишних усилий ее открыть. А через окно из термостойкого стекла будет виден весь процесс. Все будет под контролем. Сделать себе горячий бутерброд смогут взрослые и дети, самое главное — позаботиться о начинке. Микроволновая печь является отличным выбором для экономных людей. Горячее питание составляет основу правильного рациона. Лаконично впишется в любой интерьер, не займет много места, будет основной помощницей в доме.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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