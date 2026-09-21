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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703779
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.5x26.5x34.5см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х39х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 — это идеальный помощник на вашей кухне! С её стильным дизайном и компактными размерами, она легко впишется в любое пространство, обеспечивая при этом отличные результаты приготовления. ? Внутреннее покрытие стенок из эмали не только придаёт устройству современный вид, но и облегчает процесс очистки. Вы сможете быстро и без усилий поддерживать чистоту внутри печи. ? Механическое управление позволяет легко и интуитивно настраивать нужные параметры. С 6 уровнями мощности вы сможете выбрать оптимальный режим для любого блюда, будь то разогрев, разморозка или приготовление. ?? Обратите внимание на поворотный стол, который обеспечивает равномерное прогревание пищи. Диаметр 245 мм позволяет использовать посуду различного размера, а объём в 20 литров делает печь универсальным решением для семьи. ? Компактные размеры (высота 26.5 см, ширина 45.5 см и глубина 34.5 см) делают эту микроволновую печь идеальной для небольших кухонь, а распашная дверца с удобной ручкой обеспечивает лёгкий доступ к вашим любимым блюдам. ? С весом всего 10.5 кг, Hyundai HYM-M2051 легко перемещать и устанавливать в любом месте. Наслаждайтесь простотой и удобством приготовления пищи с этой надёжной микроволновой печью!

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.5x26.5x34.5см
Страна производитель
Китай
Описание
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Микроволновая печь Hyundai HYM-M2051 — это идеальный помощник на вашей кухне! С её стильным дизайном и компактными размерами, она легко впишется в любое пространство, обеспечивая при этом отличные результаты приготовления. ? Внутреннее покрытие стенок из эмали не только придаёт устройству современный вид, но и облегчает процесс очистки. Вы сможете быстро и без усилий поддерживать чистоту внутри печи. ? Механическое управление позволяет легко и интуитивно настраивать нужные параметры. С 6 уровнями мощности вы сможете выбрать оптимальный режим для любого блюда, будь то разогрев, разморозка или приготовление. ?? Обратите внимание на поворотный стол, который обеспечивает равномерное прогревание пищи. Диаметр 245 мм позволяет использовать посуду различного размера, а объём в 20 литров делает печь универсальным решением для семьи. ? Компактные размеры (высота 26.5 см, ширина 45.5 см и глубина 34.5 см) делают эту микроволновую печь идеальной для небольших кухонь, а распашная дверца с удобной ручкой обеспечивает лёгкий доступ к вашим любимым блюдам. ? С весом всего 10.5 кг, Hyundai HYM-M2051 легко перемещать и устанавливать в любом месте. Наслаждайтесь простотой и удобством приготовления пищи с этой надёжной микроволновой печью!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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