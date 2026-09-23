Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь GORENJE WHITE MO20E1WH 740248 800W
Микроволновая печь Gorenje объёмом 20 литров идеально подойдёт для кухни любого размера — она достаточно вместительна для ежедневных задач, но при этом не займет много места. Компактный вес 10,3 кг облегчает перестановку и размещение. Мощность 800 Вт обеспечивает быстрое разогревание и приготовление любимых блюд, а гриль с ТЭН мощностью 800 Вт позволяет экспериментировать с аппетитной корочкой и разнообразным меню. Белый цвет корпуса добавляет свежести интерьеру. Дверца с навесом и удобная ручка делают процесс использования особенно приятным. Внутреннее покрытие выполнено из биокерамической эмали — это легко очищается и способствует долговечности техники. Механическое управление оценивают те, кто ценит надёжность и простоту. Диаметр поворотного стола 25,5 см позволяет разместить большие тарелки или разогреть сразу несколько порций. Модель отдельно стоящая — её легко расположить там, где удобно именно вам.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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