Top.Mail.Ru
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 1
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 2
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 3
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 4
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 5
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 6
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 7
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 8
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 9
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 10
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 11
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 12
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 13
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 14
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 15
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 16
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 17
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 18
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 19
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 20
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 21
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 22
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 23
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 24
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 25
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 26
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 27
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 28
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 29
Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 1
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 2
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 3
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 4
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 5
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 6
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 7
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 8
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 9
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 10
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 11
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 12
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 13
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 14
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 15
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 16
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 17
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 18
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 19
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 20
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 21
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 22
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 23
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 24
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 25
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 26
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 27
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 28
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 29
  • Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733204
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x25.9x33.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х29
Вес, кг.
29

Описание товара Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый

Микроволновая печь Rondell — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Выполненная в элегантном черном цвете, эта микроволновка прекрасно впишется в любой интерьер. С общей массой 11,9 кг, она достаточно компактная и легко устанавливается как отдельностоящее устройство. Вместимость камеры составляет 20 литров, что позволяет размещать внутри блюда различных размеров. Благодаря диаметру поворотного стола 25,5 см, вы можете равномерно разогревать и готовить пищу. Микроволновая печь оснащена электронным управлением и дисплеем, что делает её использование максимально простым и удобным. Навесная дверца с кнопочным механизмом открывания обеспечивает комфортный доступ к камере. Внутреннее покрытие из эмали легко очищается и поддерживается в чистоте. Печь обладает мощностью микроволн 700 Вт, что способствует быстрому разогреву и приготовлению пищи. Для любителей хрустящей корочки предусмотрен гриль мощностью 1000 Вт, выполненный по технологии ТЭН. Данная функция позволяет разнообразить ваше меню, готовя аппетитные блюда с золотистой корочкой. Микроволновая печь Rondell произведена в Китае и соответствует высоким стандартам качества. Это надежное и долговечное устройство станет верным помощником в ежедневной готовке и обеспечит комфорт на вашей кухне.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Rondell
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
44x25.9x33.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Rondell — это стильное и функциональное устройство, которое станет незаменимым помощником на вашей кухне. Выполненная в элегантном черном цвете, эта микроволновка прекрасно впишется в любой интерьер. С общей массой 11,9 кг, она достаточно компактная и легко устанавливается как отдельностоящее устройство. Вместимость камеры составляет 20 литров, что позволяет размещать внутри блюда различных размеров. Благодаря диаметру поворотного стола 25,5 см, вы можете равномерно разогревать и готовить пищу. Микроволновая печь оснащена электронным управлением и дисплеем, что делает её использование максимально простым и удобным. Навесная дверца с кнопочным механизмом открывания обеспечивает комфортный доступ к камере. Внутреннее покрытие из эмали легко очищается и поддерживается в чистоте. Печь обладает мощностью микроволн 700 Вт, что способствует быстрому разогреву и приготовлению пищи. Для любителей хрустящей корочки предусмотрен гриль мощностью 1000 Вт, выполненный по технологии ТЭН. Данная функция позволяет разнообразить ваше меню, готовя аппетитные блюда с золотистой корочкой. Микроволновая печь Rondell произведена в Китае и соответствует высоким стандартам качества. Это надежное и долговечное устройство станет верным помощником в ежедневной готовке и обеспечит комфорт на вашей кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая Печь Rondell RDE-MW203 20л. 700Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...