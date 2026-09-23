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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733219
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
48.3x28.1x41.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х34
Вес, кг.
34

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный

Микроволновая печь VITEK — это сочетание элегантного дизайна и функциональности. Эта отдельностоящая модель выполнена в стильном черном цвете и оснащена навесной дверцей с удобной ручкой для легкого открывания. Электронное управление и наличие дисплея делают использование печи интуитивно понятным и простым. При мощности микроволн в 900 Вт и объеме 25 литров, эта микроволновая печь обеспечивает быструю и равномерную готовку ваших любимых блюд. Внутреннее покрытие из эмали облегчает уход и гарантирует долговечность. Диаметр поворотного стола составляет 27 см, что позволяет разместить посуду различных размеров. Несмотря на отсутствие инверторной технологии и функции гриля, модель идеально подходит для повседневного использования. С весом в 13,3 кг, эта микроволновая печь является надежной и устойчивой конструкцией. Производится в Китае и поддерживает высокие стандарты качества, характерные для бренда VITEK.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1425 25л. 900Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
48.3x28.1x41.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь VITEK — это сочетание элегантного дизайна и функциональности. Эта отдельностоящая модель выполнена в стильном черном цвете и оснащена навесной дверцей с удобной ручкой для легкого открывания. Электронное управление и наличие дисплея делают использование печи интуитивно понятным и простым. При мощности микроволн в 900 Вт и объеме 25 литров, эта микроволновая печь обеспечивает быструю и равномерную готовку ваших любимых блюд. Внутреннее покрытие из эмали облегчает уход и гарантирует долговечность. Диаметр поворотного стола составляет 27 см, что позволяет разместить посуду различных размеров. Несмотря на отсутствие инверторной технологии и функции гриля, модель идеально подходит для повседневного использования. С весом в 13,3 кг, эта микроволновая печь является надежной и устойчивой конструкцией. Производится в Китае и поддерживает высокие стандарты качества, характерные для бренда VITEK.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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