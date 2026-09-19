Top.Mail.Ru
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 370336
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.7см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х36х29
Вес, кг.
12

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная

Классический дизайн микроволновой печи STARWIND SMW2820, выполненный в элегантном сочетании черного и серебристого цвета, идеально впишется в интерьер любого помещения, а небольшие габариты существенно увеличат диапазон возможных мест для ее установки. Микроволновая печь – незаменимый помощник для любой хозяйки. В ее функции входит не только разогрев продуктов до нужного состояния. Но и приготовление пищи. В микроволновке очень можно приготовить практически любое блюдо. Однако перед ее использованием необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации, которая поможет разобраться, какие блюда, и в каком режиме нужно готовить. STARWIND SMW2820 с электронным управлением обладает мощностью в 700 ватт.



Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый, черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
850 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.7см
Страна производитель
Китай
Описание
Классический дизайн микроволновой печи STARWIND SMW2820, выполненный в элегантном сочетании черного и серебристого цвета, идеально впишется в интерьер любого помещения, а небольшие габариты существенно увеличат диапазон возможных мест для ее установки. Микроволновая печь – незаменимый помощник для любой хозяйки. В ее функции входит не только разогрев продуктов до нужного состояния. Но и приготовление пищи. В микроволновке очень можно приготовить практически любое блюдо. Однако перед ее использованием необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации, которая поможет разобраться, какие блюда, и в каком режиме нужно готовить. STARWIND SMW2820 с электронным управлением обладает мощностью в 700 ватт.


Теги товара: 20 л, 700 Вт, маленькие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Starwind SMW2820 серебристый/черная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...