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Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 574108
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.5x26.5x33.2см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х26
Вес, кг.
9.4

Описание товара Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная

Микроволновая печь STARWIND SMW4320 черный. Отдельностоящая модель микроволновой печи StarWind SMW4420 создана для тех, кто не привык тратить много времени на приготовление пищи и иногда хочет получить готовое блюдо путем нажатия на одну кнопку. В модели, объем которой равен 20 литров, предусмотрены опции автоматического приготовления и авторазморозки, что значительно сэкономит время в процессе приготовления. Дверь открывается при помощи кнопки. За процессом приготовления можно наблюдать через прозрачную дверцу. Управление прибором осуществляется электронным способом. В модели предусмотрен дисплей, есть опция настройки времени.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Starwind SMW4320 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
44.5x26.5x33.2см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь STARWIND SMW4320 черный. Отдельностоящая модель микроволновой печи StarWind SMW4420 создана для тех, кто не привык тратить много времени на приготовление пищи и иногда хочет получить готовое блюдо путем нажатия на одну кнопку. В модели, объем которой равен 20 литров, предусмотрены опции автоматического приготовления и авторазморозки, что значительно сэкономит время в процессе приготовления. Дверь открывается при помощи кнопки. За процессом приготовления можно наблюдать через прозрачную дверцу. Управление прибором осуществляется электронным способом. В модели предусмотрен дисплей, есть опция настройки времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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