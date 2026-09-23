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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 13
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 13
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733220
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Габариты
48.3x28.1x41.8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х34
Вес, кг.
34

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый

Ищете микроволновую печь, которая сочетает просторную камеру, понятное управление и аккуратный внешний вид для светлой кухни? Vitek VT-MW1525 в белом цвете создана как раз для ежедневных задач. Объем 25 л дает свободу в выборе посуды, удобно ставить большие тарелки и высокие формы. Стеклянный поворотный стол диаметром 270 мм распределяет микроволны равномерно по центру и краям, внутренняя подсветка и полноразмерная дверца из закаленного стекла обеспечивают хороший обзор процесса. Белый корпус визуально облегчает фасад, а хромированные детали поддерживают чистую геометрию и гармонируют с современной техникой. Управление электронное, интуитивно понятное с первого контакта. Быстрый старт запускает цикл сразу, кнопка +30 с добавляет время без перезапуска, пауза помогает оценить степень готовности. При необходимости можно отключить звуковой сигнал, чтобы не мешать домочадцам. Доступно 11 уровней мощности, благодаря чему легко подобрать интенсивность под напитки, гарниры, полуфабрикаты и плотные блюда. Таймер рассчитан на 95 мин, что удобно для рецептов с длинными интервалами и многоэтапной обработкой. Автоматические режимы снимают рутину и повышают повторяемость результата. Автоматическая разморозка корректно работает по времени и по весу продукта, ускоренная разморозка экономит минуты в плотный день, экспресс приготовление помогает быстро довести блюдо до нужной температуры. Предусмотрено автоматическое приготовление и автоматический разогрев, а также 6 популярных программ для кофе, риса, спагетти, картофеля, авто подогрева и рыбы. Поддерживается приготовление в несколько этапов с сохранением параметров в памяти, что удобно для часто повторяющихся сценариев. Практичность дополняет конструкция камеры. Гладкие стенки покрыты эмалью легкой очистки, следы разогрева и капли соусов убираются за минуты, поверхность устойчива к мелким царапинам и не удерживает запахи. Блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий, а отключение звуковой индикации делает работу тише в вечерние часы. Размеры 483?418?281 мм позволяют без труда найти место на кухне, а масса 13.3 кг добавляет устойчивости при открывании двери и удобства при установке. Vitek VT-MW1525 объединяет вместительную камеру, точные режимы и спокойную эстетику белого корпуса, помогая экономить время на разогреве и уходе и поддерживать аккуратный вид рабочей зоны изо дня в день. Гарантия 24 месяца дополнительно подтверждает надежность устройства.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1525 25л. 900Вт белый




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Габариты
48.3x28.1x41.8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Ищете микроволновую печь, которая сочетает просторную камеру, понятное управление и аккуратный внешний вид для светлой кухни? Vitek VT-MW1525 в белом цвете создана как раз для ежедневных задач. Объем 25 л дает свободу в выборе посуды, удобно ставить большие тарелки и высокие формы. Стеклянный поворотный стол диаметром 270 мм распределяет микроволны равномерно по центру и краям, внутренняя подсветка и полноразмерная дверца из закаленного стекла обеспечивают хороший обзор процесса. Белый корпус визуально облегчает фасад, а хромированные детали поддерживают чистую геометрию и гармонируют с современной техникой. Управление электронное, интуитивно понятное с первого контакта. Быстрый старт запускает цикл сразу, кнопка +30 с добавляет время без перезапуска, пауза помогает оценить степень готовности. При необходимости можно отключить звуковой сигнал, чтобы не мешать домочадцам. Доступно 11 уровней мощности, благодаря чему легко подобрать интенсивность под напитки, гарниры, полуфабрикаты и плотные блюда. Таймер рассчитан на 95 мин, что удобно для рецептов с длинными интервалами и многоэтапной обработкой. Автоматические режимы снимают рутину и повышают повторяемость результата. Автоматическая разморозка корректно работает по времени и по весу продукта, ускоренная разморозка экономит минуты в плотный день, экспресс приготовление помогает быстро довести блюдо до нужной температуры. Предусмотрено автоматическое приготовление и автоматический разогрев, а также 6 популярных программ для кофе, риса, спагетти, картофеля, авто подогрева и рыбы. Поддерживается приготовление в несколько этапов с сохранением параметров в памяти, что удобно для часто повторяющихся сценариев. Практичность дополняет конструкция камеры. Гладкие стенки покрыты эмалью легкой очистки, следы разогрева и капли соусов убираются за минуты, поверхность устойчива к мелким царапинам и не удерживает запахи. Блокировка от детей защищает панель от случайных нажатий, а отключение звуковой индикации делает работу тише в вечерние часы. Размеры 483?418?281 мм позволяют без труда найти место на кухне, а масса 13.3 кг добавляет устойчивости при открывании двери и удобства при установке. Vitek VT-MW1525 объединяет вместительную камеру, точные режимы и спокойную эстетику белого корпуса, помогая экономить время на разогреве и уходе и поддерживать аккуратный вид рабочей зоны изо дня в день. Гарантия 24 месяца дополнительно подтверждает надежность устройства.
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