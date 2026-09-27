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Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая

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Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - фото 1
Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - фото 2
Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - фото 3
Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - фото 1
  • Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - фото 2
  • Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - фото 3
  • Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 
Начислим 510 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697161
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая
7 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
49,5 х 35,3 х 28,8 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х29
Вес, кг.
11.3

Описание товара Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая

Микроволновая печь Energy EMW-20710Е белого цвета обладает внутренним объемом 20 л и мощностью 700 Вт. Она оснащена дисплеем с часами и таймером. Модель управляется с помощью поворотного механизма. Навесная дверца устройства открывается налево.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Микроволновая печь
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
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Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
49,5 х 35,3 х 28,8 см
Страна производитель
Китай
Описание
Микроволновая печь Energy EMW-20710Е белого цвета обладает внутренним объемом 20 л и мощностью 700 Вт. Она оснащена дисплеем с часами и таймером. Модель управляется с помощью поворотного механизма. Навесная дверца устройства открывается налево.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микроволновая печь Energy EMW-20710Е, 700Вт, белая - по цене 7170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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