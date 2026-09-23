Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный
?Микроволновая печь Vitek VT-MW1725 - это современное устройство для быстрой и удобной готовки на кухне. Благодаря объёму 25 литров и мощности микроволн 900 Вт, печь отлично подойдёт для разогрева, разморозки и приготовления различных блюд для всей семьи. ?Модель оснащена электронным управлением и удобной ручкой для открытия дверцы. В числе функциональных возможностей — автоматическая разморозка, автоматический разогрев и функция гриля с мощностью 1000 Вт, что позволяет готовить блюда с хрустящей корочкой. ?Диаметр поворотного стола составляет 270 мм, что обеспечивает равномерное прогревание пищи. Внутреннее покрытие стенок выполнено из эмали, что облегчает уход за микроволновкой и продлевает срок службы устройства. ?Дизайн выполнен в стильном чёрном цвете, что позволит легко вписать печь в любой интерьер современной кухни. Модель поддерживает функции блокировки от детей и оснащена часами, что повышает уровень комфорта и безопасности при эксплуатации.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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