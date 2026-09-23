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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный купить с доставкой в Москве
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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный

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Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 1
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 2
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 3
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 4
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 5
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 6
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 7
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 8
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 9
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 10
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 11
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 12
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 13
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 14
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 15
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 16
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 17
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 18
Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
900 Вт
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 1
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 2
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 3
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 4
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 5
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 6
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 7
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 8
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 9
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 10
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 11
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 12
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 13
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 14
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 15
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 16
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 17
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 18
  • Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733213
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Характеристики

Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.3x28.1x42.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х46х34
Вес, кг.
34

Описание товара Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный

?Микроволновая печь Vitek VT-MW1725 - это современное устройство для быстрой и удобной готовки на кухне. Благодаря объёму 25 литров и мощности микроволн 900 Вт, печь отлично подойдёт для разогрева, разморозки и приготовления различных блюд для всей семьи. ?Модель оснащена электронным управлением и удобной ручкой для открытия дверцы. В числе функциональных возможностей — автоматическая разморозка, автоматический разогрев и функция гриля с мощностью 1000 Вт, что позволяет готовить блюда с хрустящей корочкой. ?Диаметр поворотного стола составляет 270 мм, что обеспечивает равномерное прогревание пищи. Внутреннее покрытие стенок выполнено из эмали, что облегчает уход за микроволновкой и продлевает срок службы устройства. ?Дизайн выполнен в стильном чёрном цвете, что позволит легко вписать печь в любой интерьер современной кухни. Модель поддерживает функции блокировки от детей и оснащена часами, что повышает уровень комфорта и безопасности при эксплуатации.

Отзывы о товаре Микроволновая Печь Vitek VT-MW1725 25л. 900Вт черный




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Характеристики
Бренд
VITEK
Исполнение
отдельностоящая
Объем
25
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
27 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
900 Вт
Развернуть
Мощность гриля
1000 Вт
Габариты
48.3x28.1x42.5 см
Страна производитель
Китай
Описание
?Микроволновая печь Vitek VT-MW1725 - это современное устройство для быстрой и удобной готовки на кухне. Благодаря объёму 25 литров и мощности микроволн 900 Вт, печь отлично подойдёт для разогрева, разморозки и приготовления различных блюд для всей семьи. ?Модель оснащена электронным управлением и удобной ручкой для открытия дверцы. В числе функциональных возможностей — автоматическая разморозка, автоматический разогрев и функция гриля с мощностью 1000 Вт, что позволяет готовить блюда с хрустящей корочкой. ?Диаметр поворотного стола составляет 270 мм, что обеспечивает равномерное прогревание пищи. Внутреннее покрытие стенок выполнено из эмали, что облегчает уход за микроволновкой и продлевает срок службы устройства. ?Дизайн выполнен в стильном чёрном цвете, что позволит легко вписать печь в любой интерьер современной кухни. Модель поддерживает функции блокировки от детей и оснащена часами, что повышает уровень комфорта и безопасности при эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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