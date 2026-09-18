Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
800 Вт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 314153
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Габариты
440 x 258 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х42х33
Вес, кг.
12.2
Описание товара Микроволновая печь Panasonic NN-ST254MZPE черная
Микроволновая печь (СВЧ) Panasonic NN-ST254MZPE черный, мощность 800Вт, объем 20л, покрытие камеры жаропрочная эмаль, электронное управление
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с откидной дверцей, 20 л, 800 Вт, маленькие
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Бренд
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
серебристый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
откидная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
25.5 см
Дисплей
да
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Развернуть
Габариты
440 x 258 x 340 мм
Страна производитель
Китай
Микроволновая печь (СВЧ) Panasonic NN-ST254MZPE черный, мощность 800Вт, объем 20л, покрытие камеры жаропрочная эмаль, электронное управление
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с откидной дверцей, 20 л, 800 Вт, маленькие
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 700 Вт, 900 Вт, 1000 Вт, большие
Теги товара: с откидной дверцей, 20 л, 800 Вт, маленькие
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