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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW

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Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 1
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 2
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 3
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 4
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 5
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 6
Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
бирюзовый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Мощность микроволн
800 Вт
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 1
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 2
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 3
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 4
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 5
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 6
  • Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462965
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
бирюзовый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
48.9x27.5x38.1см
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
55х42х33
Вес, кг.
13.5

Описание товара Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW

свободностоящее исполнение, микроволны и гриль, объем 23 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет голубой



Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса

Отзывы о товаре Микроволновая печь Samsung MG23T5018AN/BW




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Исполнение
отдельностоящая
Объем
23
Цвет
бирюзовый
Тип внутреннего покрытия
биокерамическая эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
ручка
Диаметр поворотного стола
31.8 см
Дисплей
да
Тип гриля
ТЭН
Конвекция
нет
Развернуть
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
800 Вт
Мощность гриля
1100 Вт
Габариты
48.9x27.5x38.1см
Страна производитель
Малайзия
Описание
свободностоящее исполнение, микроволны и гриль, объем 23 л, выходная мощность микроволн 800 Вт, управление сенсорное, автоприготовление, авторазмораживание, цвет голубой


Теги товара: 23 л, 800 Вт, для офиса
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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