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Микроволновая печь Korting KMO 815 RN купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Korting KMO 815 RN

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Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 1
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 2
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 3
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 4
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 5
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 6
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 7
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 8
Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 1
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 2
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 3
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 4
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 5
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 6
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 7
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 8
  • Микроволновая печь Korting KMO 815 RN - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691908
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Размеры в упаковке, см
50х36х30
Вес, кг.
10

Описание товара Микроволновая печь Korting KMO 815 RN

В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую, румяную, поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль с хрустящей корочкой или подрумянить говяжий стейк. Автоматическая разморозка. В микроволновых печах Korting предусмотрен режим «автоматическая разморозка». С этой функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта и какую мощность устанавливать - СВЧ-печь все сделает сама. Классический дизайн. Дизайн ретро моделей микроволновых печей обладают не только одинаковым цветом, но и идентичными аксессуарами вместе с духовыми шкафами своей серии. Теперь в K?rting есть полноценный комплект духового шкафа и микроволновой печи в ретро дизайне, который позволяет устанавливать их в кухонной мебели друг под другом. Таймер. Таймер полностью отключает работу печи и подает звуковой сигнал.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Korting KMO 815 RN




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Микроволновые печи
Описание
В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую, румяную, поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль с хрустящей корочкой или подрумянить говяжий стейк. Автоматическая разморозка. В микроволновых печах Korting предусмотрен режим «автоматическая разморозка». С этой функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта и какую мощность устанавливать - СВЧ-печь все сделает сама. Классический дизайн. Дизайн ретро моделей микроволновых печей обладают не только одинаковым цветом, но и идентичными аксессуарами вместе с духовыми шкафами своей серии. Теперь в K?rting есть полноценный комплект духового шкафа и микроволновой печи в ретро дизайне, который позволяет устанавливать их в кухонной мебели друг под другом. Таймер. Таймер полностью отключает работу печи и подает звуковой сигнал.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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