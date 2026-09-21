Микроволновая печь Korting KMO 815 RN
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Korting KMO 815 RN
В микроволновых печах Korting установлен гриль. Гриль — это способ приготовления пищи с помощью нагревательного элемента. При этом пища приобретает красивую, румяную, поджаристую корочку. С помощью этой функции можно, например, приготовить курицу-гриль с хрустящей корочкой или подрумянить говяжий стейк. Автоматическая разморозка. В микроволновых печах Korting предусмотрен режим «автоматическая разморозка». С этой функцией вам не придется подсчитывать, сколько времени потребуется для разморозки того или иного продукта и какую мощность устанавливать - СВЧ-печь все сделает сама. Классический дизайн. Дизайн ретро моделей микроволновых печей обладают не только одинаковым цветом, но и идентичными аксессуарами вместе с духовыми шкафами своей серии. Теперь в K?rting есть полноценный комплект духового шкафа и микроволновой печи в ретро дизайне, который позволяет устанавливать их в кухонной мебели друг под другом. Таймер. Таймер полностью отключает работу печи и подает звуковой сигнал.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
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