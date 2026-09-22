Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW
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Характеристики
Описание товара Корпус XPG INVADERXMINIMT-WHCWW
Корпус XPG — это стильное и функциональное решение для сборки современного ПК. Выполненный из высококачественной стали и окрашенный в элегантный белый цвет, он станет отличным выбором для любителей минималистичного дизайна. Страна производитель — Китай, что гарантирует высокие стандарты качества и сборки. Корпус поддерживает форм-факторы материнских плат mini-ITX, ATX и mATX, что дает широкие возможности для выбора конфигурации системы. Он способен разместить видеокарту длиной до 330 мм и процессорный кулер высотой до 166 мм, что позволяет удовлетворить требования как геймеров, так и профессиональных пользователей. Семь слотов расширения обеспечат достаточно пространства для установки дополнительных карт, а внутренние отсеки под 2,5-дюймовые и 3,5-дюймовые накопители (по 2 каждого размера) позволят гибко подходить к хранению данных. Особенностью корпуса XPG является боковое акриловое окно, которое подчеркивает внутренний стиль сборки, и встроенная ARGB-подсветка, добавляющая яркий акцент благодаря настраиваемым световым эффектам. Для эффективного охлаждения предусмотрены два встроенных вентилятора размером 120 мм, которые заботятся о поддержании оптимальной температуры внутри корпуса. Вес корпуса — 5,7 кг, что делает его достаточно легким для установки и перемещения. Типоразмер Midi-Tower и нижнее расположение блока питания дополнительно упрощают процесс сборки и организации внутреннего пространства. Корпус XPG предлагает идеальный баланс между функциональностью и эстетикой, делая его незаменимым элементом вашей персональной системы.
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Теги товара: Сталь, 2x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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