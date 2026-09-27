Корпус Hiper PB81 черный
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Характеристики
Описание товара Корпус Hiper PB81 черный
Корпус HIPER – это стильное и функциональное решение для создания мощного и современного компьютера. Эта модель предназначена для тех, кто ценит качество и удобство в сборке системы. Корпус относится к категории комплектующих и весит 7,2 кг, что делает его прочным и устойчивым. Главные особенности корпуса HIPER включают в себя поддержку видеокарт длиной до 360 мм, что идеально подходит для современных мощных графических решений. Максимальная высота процессорного кулера составляет 170 мм, обеспечивая достаточное пространство для установки эффективных систем охлаждения. Корпус выполнен из прочной стали и имеет стильный чёрный цвет, который прекрасно впишется в любой интерьер. Блок питания располагается в нижней части, что способствует улучшенному охлаждению и удобной организации кабелей. HIPER поддерживает различные форм-факторы материнских плат, включая mini-ITX, ATX и mATX, предоставляя пользователю гибкость в выборе компонентов. Внутри предусмотрены два отсека для установки 2,5-дюймовых накопителей и два отсека для 3,5-дюймовых жестких дисков, что обеспечивает достаточное пространство для хранения данных. Для улучшения вентиляции внутри корпуса предусмотрен один встроенный вентилятор размером 120 мм, который способствует эффективному охлаждению всей системы. Кроме того, корпус имеет 7 слотов расширения для установки дополнительных карт. В итоге, корпус HIPER – это оптимальный выбор для тех, кто ищет надежность, стиль и функциональность в одном решении.
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