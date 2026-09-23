Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897)
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Характеристики
Описание товара Корпус Powerman EL555BK PM-450TFX (6188897)
Корпус Powerman EL555BK выполнен из стали, что обеспечит хорошее внутреннее охлаждение всех установленных деталей. По своим размерам корпус относится к форм-фактору Mini-Tower, при этом его можно разместить не только вертикально, но и горизонтально. Подходящие платы для этого корпуса должны быть формата Micro-ATX и Mini-ITX. Для удобства сборки корзины накопителей расположены вдоль корпуса. В корпусе Powerman EL555BK имеются отсеки для накопителей, отличающихся размерами. Для накопителя 3.5 дюйма предусмотрен внутренний отсек. Один отсек размером 2.5 дюйма и второй – 5.25 дюймов. При этом отсеки имеют безвинтовое крепление. Их можно будет использовать для установки необходимых деталей, расширяющих функционал ПК так же, как и 4 слота расширения. Для охлаждения корпуса и установленных комплектующих предусмотрен один фронтальный вентилятор диаметром 90 мм. Особенностью корпуса является возможность закрывать крышку на замок.
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