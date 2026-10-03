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Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный купить с доставкой в Москве
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Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный

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Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 1
Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 2
Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 3
Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 4
Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 5
Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 6
Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 7
Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 8
Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 1
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 2
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 3
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 4
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 5
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 6
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 7
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 8
  • Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 900 руб. 
Начислим 111 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 396747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный
6 900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
230 x 493 x 508
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х60х34
Вес, кг.
13

Описание товара Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный

Корпус Thermaltake S300 Tempered Glass [CA-1P5-00M1WN-00] имеет сплошную боковую панель из закаленного стекла. Модель, соответствующая типоразмеру Midi-Tower, адаптирована к возможности сборки производительной системы. Ничто не помешает вам собрать игровой компьютер или высокоэффективную рабочую станцию. Корпус предполагает широкие возможности конфигурирования воздушного охлаждения. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты – 360 мм. Максимальная высота кулера процессора равна 170 мм. Как и почти любой корпус высокого класса, корпус Thermaltake S300 Tempered Glass [CA-1P5-00M1WN-00] не укомплектован источником питания. Вам потребуется блок питания форм-фактора ATX. В комплектации модели – набор крепежа и документация. Длина, ширина и высота корпуса равны 508, 230 и 493 мм соответственно. Цвет – черный. Лицевая панель корпуса украшена логотипом производителя.

Отзывы о товаре Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Корпуса
Блок питания
нет
Встроенные вентиляторы
1 x 120 мм
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
230 x 493 x 508
Макс. высота процессорного кулера
170
Максимальная длина видеокарты
360
Материал корпуса
сталь, стекло
Окно на боковой стенке
да
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Развернуть
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Thermaltake S300 Tempered Glass [CA-1P5-00M1WN-00] имеет сплошную боковую панель из закаленного стекла. Модель, соответствующая типоразмеру Midi-Tower, адаптирована к возможности сборки производительной системы. Ничто не помешает вам собрать игровой компьютер или высокоэффективную рабочую станцию. Корпус предполагает широкие возможности конфигурирования воздушного охлаждения. Максимальная длина устанавливаемой видеокарты – 360 мм. Максимальная высота кулера процессора равна 170 мм. Как и почти любой корпус высокого класса, корпус Thermaltake S300 Tempered Glass [CA-1P5-00M1WN-00] не укомплектован источником питания. Вам потребуется блок питания форм-фактора ATX. В комплектации модели – набор крепежа и документация. Длина, ширина и высота корпуса равны 508, 230 и 493 мм соответственно. Цвет – черный. Лицевая панель корпуса украшена логотипом производителя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корпус Thermaltake S300 TG (CA-1P5-00M1WN-00) черный - стоимость товара 6900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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