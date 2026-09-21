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Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) купить с доставкой в Москве
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Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE)

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Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 1
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 2
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 3
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 4
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 5
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 6
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 7
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 8
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 9
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 10
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 11
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 12
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 13
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 14
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 15
Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 1
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 2
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 3
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 4
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 5
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 6
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 7
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 8
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 9
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 10
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 11
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 12
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 13
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 14
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 15
  • Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714887
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х54х31
Вес, кг.
5.5

Описание товара Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE)

Корпус Formula – это стильное и функциональное решение для сборки вашего ПК, обладающее впечатляющими характеристиками. Выполненный в черном цвете и изготовленный из комбинации пластика, стали и стекла, этот Midi-Tower корпус идеально подходит для современных компьютерных конфигураций. Он поддерживает форм-фактор материнских плат ATX и предлагает семь слотов расширения. Одной из ключевых особенностей корпуса является его просторный интерьер. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 178 мм, а максимальная длина видеокарты – 420 мм, что позволяет устанавливать компоненты высокого уровня. Для создания яркой компьютерной сборки в корпусе предусмотрена ARGB подсветка, которая добавляет эффектный и современный вид. Корпус включает в себя три 2,5-дюймовых внутренних отсека и один отсек для 3,5-дюймового накопителя, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Снизу предусмотрено удобное место для блока питания, что способствует лучшему распределению веса и улучшению охлаждения системы. Для поддержания оптимальной температуры установлены пять встроенных вентиляторов размером 120 мм, что гарантирует эффективное охлаждение всех установленных компонентов и стабильную работу системы. При весе 8,95 кг, корпус Formula обеспечивает не только надежность и долговечность, но и удобство в управлении и перемещении.

Отзывы о товаре Корпус Formula Air Power G8 Floe черный (AIR POWER G8 B FLOE)




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
5 x 120 мм
Максимальная длина видеокарты
420
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
3x120 мм или 3x140 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 2шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Formula – это стильное и функциональное решение для сборки вашего ПК, обладающее впечатляющими характеристиками. Выполненный в черном цвете и изготовленный из комбинации пластика, стали и стекла, этот Midi-Tower корпус идеально подходит для современных компьютерных конфигураций. Он поддерживает форм-фактор материнских плат ATX и предлагает семь слотов расширения. Одной из ключевых особенностей корпуса является его просторный интерьер. Максимальная высота процессорного кулера может достигать 178 мм, а максимальная длина видеокарты – 420 мм, что позволяет устанавливать компоненты высокого уровня. Для создания яркой компьютерной сборки в корпусе предусмотрена ARGB подсветка, которая добавляет эффектный и современный вид. Корпус включает в себя три 2,5-дюймовых внутренних отсека и один отсек для 3,5-дюймового накопителя, обеспечивая достаточно места для хранения данных. Снизу предусмотрено удобное место для блока питания, что способствует лучшему распределению веса и улучшению охлаждения системы. Для поддержания оптимальной температуры установлены пять встроенных вентиляторов размером 120 мм, что гарантирует эффективное охлаждение всех установленных компонентов и стабильную работу системы. При весе 8,95 кг, корпус Formula обеспечивает не только надежность и долговечность, но и удобство в управлении и перемещении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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