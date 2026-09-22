Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723456
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
120 мм - 2 шт.; 140 мм - 2 шт.
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5
Описание товара Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital
Встроенный цифровой дисплей отображает температуру процессора и видеокарты в реальном времени. Дизайн с изогнутым стеклом на 270° создает панорамный обзор в компактном форм-факторе. Поддержка до 9 ? 120-мм вентиляторов и двух СЖО 360 мм; предустановлено 3 вентилятора Gamma F12 Elite. Акценты с рисунком «капли дождя» добавляют выразительности чистому стеклянному облику. Комплектация: 2 ? USB 3.0, Type-C, гибкие возможности для хранения, фильтры от пыли и пространство для кабелей от 25 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
120 мм - 2 шт.; 140 мм - 2 шт.
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Встроенный цифровой дисплей отображает температуру процессора и видеокарты в реальном времени. Дизайн с изогнутым стеклом на 270° создает панорамный обзор в компактном форм-факторе. Поддержка до 9 ? 120-мм вентиляторов и двух СЖО 360 мм; предустановлено 3 вентилятора Gamma F12 Elite. Акценты с рисунком «капли дождя» добавляют выразительности чистому стеклянному облику. Комплектация: 2 ? USB 3.0, Type-C, гибкие возможности для хранения, фильтры от пыли и пространство для кабелей от 25 мм.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Теги товара: 3x 120 мм, Нижнее, Корпус с подсветкой, С вентилятором
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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