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Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital купить с доставкой в Москве
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Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital

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Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 1
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 2
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 3
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 4
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 5
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 6
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 7
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 8
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 9
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 10
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 11
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 12
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 13
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 14
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 15
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 16
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 17
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 18
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 19
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 20
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 21
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 22
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 23
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 24
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 25
Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 1
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 2
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 3
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 4
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 5
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 6
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 7
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 8
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 9
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 10
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 11
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 12
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 13
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 14
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 15
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 16
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 17
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 18
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 19
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 20
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 21
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 22
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 23
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 24
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 25
  • Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723456
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Характеристики

Бренд
OCYPUS
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
120 мм - 2 шт.; 140 мм - 2 шт.
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х45х35
Вес, кг.
7.5

Описание товара Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital

Встроенный цифровой дисплей отображает температуру процессора и видеокарты в реальном времени. Дизайн с изогнутым стеклом на 270° создает панорамный обзор в компактном форм-факторе. Поддержка до 9 ? 120-мм вентиляторов и двух СЖО 360 мм; предустановлено 3 вентилятора Gamma F12 Elite. Акценты с рисунком «капли дождя» добавляют выразительности чистому стеклянному облику. Комплектация: 2 ? USB 3.0, Type-C, гибкие возможности для хранения, фильтры от пыли и пространство для кабелей от 25 мм.

Отзывы о товаре Корпус Ocypus Iota C50 BK Curve ARGB Digital




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Характеристики
Бренд
OCYPUS
Тип товара
Корпуса
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Макс. высота процессорного кулера
160
Максимальная длина видеокарты
445
Материал корпуса
пластик, стекло, металл
Места для доп. вентиляторов
120 мм - 2 шт.; 140 мм - 2 шт.
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
USB 3.2 Gen 1 Type-A, USB 3.2 Gen 1 Type-C
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
5
Типоразмер
Mini-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 3.5
1
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Встроенный цифровой дисплей отображает температуру процессора и видеокарты в реальном времени. Дизайн с изогнутым стеклом на 270° создает панорамный обзор в компактном форм-факторе. Поддержка до 9 ? 120-мм вентиляторов и двух СЖО 360 мм; предустановлено 3 вентилятора Gamma F12 Elite. Акценты с рисунком «капли дождя» добавляют выразительности чистому стеклянному облику. Комплектация: 2 ? USB 3.0, Type-C, гибкие возможности для хранения, фильтры от пыли и пространство для кабелей от 25 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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