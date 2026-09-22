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Корпус Zalman P50 DS WHITE купить с доставкой в Москве
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Корпус Zalman P50 DS WHITE

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Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 1
Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 2
Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 3
Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 4
Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 5
Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 6
Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 1
  • Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 2
  • Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 3
  • Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 4
  • Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 5
  • Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 6
  • Корпус Zalman P50 DS WHITE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723135
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
240 x 512 x 480 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х45х23
Вес, кг.
9.2

Описание товара Корпус Zalman P50 DS WHITE

Корпус Zalman в элегантном белом цвете сочетает стильный дизайн и функциональность, подходящую для сборки мощного компьютера. Изготовленный из высококачественной стали, он обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Этот корпус типоразмера Midi-Tower поддерживает материнские платы форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных сборок. Zalman радует пользователей наличием продвинутой ARGB-подсветки, которая добавляет яркости и динамики вашему ПК, позволяя настроить освещение по своему вкусу. Конструкция корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 435 мм и процессорные кулеры высотой до 178 мм, обеспечивая широкий выбор компонентов для вашей системы. Корпус весит 10,5 кг и оснащен семью слотами расширения, что делает его оптимальным выбором для установки дополнительных карт и оборудования. Внутри предусмотрено три отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма и два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма, позволяя организовать обширное пространство для хранения данных. Как часть линейки компонентов бренда Zalman, этот корпус предоставляет отличную платформу для создания производительной и индивидуализированной компьютерной системы.

Отзывы о товаре Корпус Zalman P50 DS WHITE




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Комплектующие
Габариты (ШxВxГ), мм
240 x 512 x 480 мм
Макс. высота процессорного кулера
178
Максимальная длина видеокарты
435
Материал корпуса
сталь
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
2 x USB 3.0, USB Type-C, аудио
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
белый
Развернуть
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
3
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус Zalman в элегантном белом цвете сочетает стильный дизайн и функциональность, подходящую для сборки мощного компьютера. Изготовленный из высококачественной стали, он обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Этот корпус типоразмера Midi-Tower поддерживает материнские платы форм-факторов mini-ITX, ATX и mATX, что делает его универсальным выбором для различных сборок. Zalman радует пользователей наличием продвинутой ARGB-подсветки, которая добавляет яркости и динамики вашему ПК, позволяя настроить освещение по своему вкусу. Конструкция корпуса позволяет установить видеокарты длиной до 435 мм и процессорные кулеры высотой до 178 мм, обеспечивая широкий выбор компонентов для вашей системы. Корпус весит 10,5 кг и оснащен семью слотами расширения, что делает его оптимальным выбором для установки дополнительных карт и оборудования. Внутри предусмотрено три отсека для жестких дисков формата 3,5 дюйма и два отсека для накопителей формата 2,5 дюйма, позволяя организовать обширное пространство для хранения данных. Как часть линейки компонентов бренда Zalman, этот корпус предоставляет отличную платформу для создания производительной и индивидуализированной компьютерной системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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