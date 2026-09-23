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Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO купить с доставкой в Москве
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Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO

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Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 1
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 2
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 3
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 4
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 5
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 6
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 7
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 8
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 9
Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 1
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 2
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 3
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 4
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 5
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 6
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 7
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 8
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 9
  • Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 548973
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х49х23
Вес, кг.
9.1

Описание товара Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO

Стильный и прочный корпус ZALMAN Z10 DUO идет в комплекте с 4 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Передняя панель состоит из нескольких слоев для защиты от пыли и ударов, забора воздуха без препятствий для вентиляторов. Выдвижная рамка упрощает доступ к пылевому фильтру. Боковая стеклянная панель не мешает обзору компонентов, обладает устойчивостью к царапинам и потертостям. ZALMAN Z10 DUO с типоразмером Mid-Tower позволяет собирать игровой ПК с использованием разных плат и видеокарт длиной 39.5 см. Вы можете устанавливать до 11 вентиляторов или систему водяного охлаждения с радиатором 36 см. Панель ввода-вывода оснащена разъемами jack 3.5 mm и USB-портами, кнопкой управления подсветкой.

Отзывы о товаре Корпус MidiTower Zalman Z10 DUO




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
4 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
220x488x481
Макс. высота процессорного кулера
173
Максимальная длина видеокарты
395
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 3 x 120 мм, нижних 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
10
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX, ATX, mATX, E-ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и прочный корпус ZALMAN Z10 DUO идет в комплекте с 4 кулерами по 12 см с ARGB-подсветкой. Передняя панель состоит из нескольких слоев для защиты от пыли и ударов, забора воздуха без препятствий для вентиляторов. Выдвижная рамка упрощает доступ к пылевому фильтру. Боковая стеклянная панель не мешает обзору компонентов, обладает устойчивостью к царапинам и потертостям. ZALMAN Z10 DUO с типоразмером Mid-Tower позволяет собирать игровой ПК с использованием разных плат и видеокарт длиной 39.5 см. Вы можете устанавливать до 11 вентиляторов или систему водяного охлаждения с радиатором 36 см. Панель ввода-вывода оснащена разъемами jack 3.5 mm и USB-портами, кнопкой управления подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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