Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
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Характеристики
Описание товара Корпус Phanteks Enthoo Pro Black (PH-ES614PTG_BK)
Корпус PHANTEKS Enthoo Pro Tempered Glass [PH-ES614PTG_BK оформлен в черном цвете и предназначен для сборки эффективного системного блока с потенциалом для запуска видеоигр и ресурсоемкого софта. Внутри этого лаконичного в плане дизайна образца достаточно места для видеокарты до 472 мм длиной и кулера центрального процессора высотой до 193 мм. Корпус типоразмера FullTower поставляется без блока питания, чтобы вы смогли приобрести БП самостоятельно с учетом энергопотребления собранного вами системного блока. Корпус для сборки игрового ПК PHANTEKS Enthoo Pro Tempered Glass [PH-ES614PTG_BK поставляется с 2 оконными кулерами размером 140 мм, которые позволят уверенно охлаждать сборку средней мощности. Для охлаждения более теплонагруженных компонентов вы сможете разместить в окнах дополнительные вентиляторы или производительную СЖО. На передней панели корпуса расположены акустические разъемы, кнопка включения, интерфейсы 2x USB 2.0 и 2x USB 3.0.
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Теги товара: Сталь, 2x 140 мм, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Игровой корпус, Со стеклянной боковой панелью, С вентилятором
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