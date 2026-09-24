Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)
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Характеристики
Описание товара Корпус Montech Sky Two черный (SKY TWO BL)
Корпус MONTECH — это современное и стильное решение для вашего компьютера, идеально подходящее для энтузиастов и геймеров. Выполненный в элегантном черном цвете, этот корпус имеет типоразмер Midi-Tower и предлагает множество возможностей для персонализации и эффективного охлаждения. Сложите свою систему с легкостью благодаря совместимости с форм-факторами mini-ITX, ATX и mATX. В корпусе предусмотрено 7 слотов расширения, обеспечивающих гибкость при установке дополнительных карт. Максимальная длина видеокарты составляет впечатляющие 400 мм, что позволяет использовать мощные графические решения для любых задач. Корпус оснащен стильной ARGB подсветкой, которая добавляет визуальную привлекательность и позволяет настроить цветовую схему в соответствии с вашим стилем. Продуманное расположение блока питания в нижней части корпуса способствует улучшенной циркуляции воздуха и удобному управлению кабелями. Хранение данных обеспечивается тремя внутренними отсеками для накопителей 2,5 дюйма и двумя для 3,5 дюйма, предоставляя достаточно места для установки SSD и HDD. Встроенная система охлаждения представлена двумя вентиляторами по 120 мм и одним 120 мм, что помогает поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках. Все эти характеристики делают корпус MONTECH отличным выбором для построения надежной и мощной системы. С весом всего 7 кг, он легко устанавливается и транспортируется. Выбирая этот корпус, вы получаете надежный компонент с современным дизайном и высоким уровнем функциональности.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее, Корпус с подсветкой
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