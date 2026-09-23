Корпус Zalman Z9 Iceberg MS black EATX
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Характеристики
Описание товара Корпус Zalman Z9 Iceberg MS black EATX
Корпус ZALMAN Z9 Iceberg MS подходит для сборки мощного игрового или универсального компьютера. Модель с размерами 473x245x496 мм соответствует типоразмеру Mid-Tower и совместима с материнскими платами 4 форм-факторов – E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX и Standard-ATX. Высокую эффективность отвода тепла обеспечивают сетчатые панели – фронтальная и верхняя. Они оснащены быстросъемными противопылевыми фильтрами. 4 вентилятора увеличивают интенсивность теплообмена и украшают ПК благодаря встроенной многоцветной подсветке с управлением кнопкой. Корпус ZALMAN Z9 Iceberg MS совместим с видеоадаптерами с длиной до 390 мм. Максимальная высота кулера процессора составляет 185 мм. Модель рассчитана на установку системы жидкостного охлаждения с монтажным размером радиатора до 360 мм. Корпус поставляется без источника питания. Вам потребуется БП форм-фактора ATX с длиной не более 390 мм. Конструктивной особенностью корпуса является наличие кронштейна для видеоадаптера. Верхнее расположение панели ввода/вывода делает предпочтительной напольную установку ПК.
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